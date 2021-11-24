Bizim Yunus tiyatro oyunu öğretmenler için sahne aldı

Sosyal ve kültürel faaliyetlere kapsamında Adıyaman Belediyesi, öğretmenler günü dolayısıyla eğitimcilerin onuruna tiyatro etkinliği düzenledi. Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan ‘Bizim Yunus’ adlı oyun Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda yapıldı. İki gün boyunca tiyatro severlerle buluşan gösterim öğretmenler tarafından yoğun ilgi gördü.