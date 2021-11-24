Sosyal ve kültürel faaliyetlere kapsamında Adıyaman Belediyesi, öğretmenler günü dolayısıyla eğitimcilerin onuruna tiyatro etkinliği düzenledi. Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan ‘Bizim Yunus’ adlı oyun Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda yapıldı. İki gün boyunca tiyatro severlerle buluşan gösterim öğretmenler tarafından yoğun ilgi gördü.Kaynak: PHA
Bizim Yunus tiyatro oyunu öğretmenler için sahne aldı
Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan ‘Bizim Yunus’ adlı tiyatro oyunu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Adıyamanlı öğretmenler için sahnelendi.
24 Kasım 2021 Çarşamba 16:31
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