Birbirinden ünlü yazarlar Adıyamanlılarla buluşuyor

Adıyaman Belediyesi önemli bir kültür çalışmasına daha imza atıyor. 20-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Adıyaman Belediyesi Kitap Fuarı' için hazırlıklarını tamamlayan Adıyaman Belediyesi, yerel ve ulusal düzeyde onlarca yazarı Adıyamanlı kitapseverlerle buluşturacak.

Daha önce de gerçekleştirilen ve çok büyük ilgi gören 'Kitap Günleri' ile ilgili değerlendirmede bulunan yetkililer, etkinliğin Adıyamanlılardan büyük ilgi görmesini beklediklerini dile getirerek, "Adıyaman Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan ve birbirinden kıymetli yerel ve ulusal düzeyde onlarca yazarın katılacağı 'Adıyaman Belediyesi Kitap Fuarı' çalışmalarımızı tamamladık. Fuar Merkezine kurulan stantlarda gerçekleştirilecek etkinliğimize tüm halkımızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yetkililer, 20 Mayıs Cuma günü saat 14.00 da açılışı yapılacak olan ve 10 gün sürecek olan etkinlik boyunca Nurullah Genç'ten Emine Şenlikoğluna, Serdar Tuncer'den Nihat Hatipoğlu'na, Hayati İnanç'tan daha birçok yazara ev sahipliği yapacak olan fuarın açılış saatinin 10.00, kapanış saatinin ise 20.00 olduğunu sözlerine ekleyen yetkililer, bulvar üzerinde çalışan belediye otobüslerinin de fuar süresince Adıyaman Fuar ve Kongre Merkezine kadar gideceğini belirtti.