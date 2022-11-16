'Bir Adam Yaratmak' adlı tiyatro oyunu sahnelendi - Videolu Haber

Adıyamanlılara güzel bir etkinlik sunmayı amaçlayan Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Diyarbakır Devlet Tiyatrolarını Adıyamanlı tiyatro severlerle buluşturdu.

Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda sahnelenen 'Bir Adam Yaratmak' adlı oyun Adıyamanlılardan yoğun ilgi gördü.

Osman Nuri Ercan tarafından yönetilen ve büyük beğeni toplayan oyun sonunda sahneye çıkan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, oyunculara teşekkür edip çiçek takdiminde bulundu.

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