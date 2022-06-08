Bilal Sonses gençlerle buluşuyor

Adıyaman Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Türk müziğinin sevilen isimlerinden Bilal Sonses'i Adıyamanlı hayranlarıyla buluşturacak.

Birbirinden güzel şarkıların yazarı ve seslendireni olarak büyük bir hayran kitlesine sahip olan Bilal Sonses'in 12 Haziran Pazar günü saat 20.00'da Eğriçay Parkı'nda hayranlarıyla buluşacağını söyleyen yetkililer, yoğun bir eğitim yılını geride bırakmaya hazırlanan gençlerin stres atabilmesi amacıyla organize edilen 'Gençlik Konseri'nin ücretsiz verileceğini dile getirerek, tüm gençleri konsere davet etti.

Yetkililer ayrıca, Bilal Sonses'ten önce yerel sanatçılarımızdan Erkan Serttaş'ın sahne alacağını sözlerine ekledi.