Besnililer konserle coştu

Eğitim Bayramı kapsamında düzenlenen konsere Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı E. Mehmet Emre, İlçe Emniyet Müdürü Muhammet Ergin, İlçe Jandarma Komutanı Barış Kara, kurum ve daire amirleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Besni’nin yerel sanatçılarından Özgür Nurşani’nin sahne aldığı konser programı daha sonra Ulusal ses sanatçısı hemşerimiz Tuncay Okutan ile devam etti.

Bayramın ilk günü, son olarak sahne alan Devlet Halk Dansları Topluluğunun gösterileri ile son buldu.

İkinci gün ise yine şehir stadında devam eden konser programında Ulusal Ses Sanatçısı Latif Doğan ve pop sanatçısı Bilal Sonses sahne aldı.

Vatandaşların oldukça ilgi gösterdiği konserde sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşarken programların sonunda Besni Eğitim Vakfı tarafından sanatçılara hediye takdim edildi.

Programda ayrıca Besni Eğitim Vakfı tarafından eğitim bayramına verdikleri desteklerden dolayı Besni Belediyesi Kültür Hizmetleri Müdürlüğü adına Uğur Yardımlı’ya Besni Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mitat Songur’a, Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen’e ve Besni Muhtarlar Derneği Başkanı Haci Uçar'a da teşekkür plaketi verildi.