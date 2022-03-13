Besni’de 'Uluslararası Üzüm Kongresi' yapıldı

Dünyanın farklı noktalarında üzüm üzerine çalışan bilim insanları ve akademisyenleri Türkiye'de bir araya getirerek, araştırma bulgularını paylaşmalarına imkân sağlama ve özellikle ülkedeki üzüm çeşitliliğini dünyaya tanıtma amacıyla "Uluslararası Üzüm Kongresi" Besni Belediyesi ev sahipliği ile yapıldı.

Yapılan kongrede açılış konuşmasını yapan Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, Besni’yi üzümün başkenti olarak anlattıklarını ve Besni Üzümü’nün Besni için ekonomik, kültürel ve sosyal anlamda çok önemli olduğunu belirtti.

"Ellinin üzerinde üzüm çeşidinin olduğu bir yerleşim yerinde yaşıyoruz"

İlçede 26 tane üzüm çeşidini yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Emre,"Zira biz, Besni’yi üzümün başkenti olarak biliyoruz, anlatıyoruz, böyle ifade ediyoruz. Üzüm ilçemiz için gerek ekonomik gerek kültürel gerek sosyal anlamda çok kıymetli. Özellikle bizim Gaziantep bölgesi dediğimiz hevedi tarafımızda ciddi bir anlamda bir popülasyona sahibiz büyüklerimizden duyduğumuz öğrendiğimiz kadarıyla az önce de ilçe milli eğitim müdürümüzle de bunun sohbetini ettik. Ellinin üzerinde üzüm çeşidinin olduğu bir yerleşim yerinde yaşıyoruz. Maalesef sahip çıkamadığımız için şu an ilçemizde yaklaşık 26 tane üzüm çeşidini yetiştirmeye çalışıyoruz. Tescillenmiş anlamda tabi bunlar. Özellikle ilçe ekonomisi için buradaki sosyal kültürel birikimimizi daha da yükseltmek dolayısıyla gayret gösterip biraz daha çalışmamız gereken hususlar var. İlçe ekonomimizin önemli bir kısmı üzüme ve fıstığa dayalıdır. Üzümde malumunuz olduğu gibi hem sağlık açısından hem tüketim açısından önemli bir gastronomi ürünüdür. Bu ürünü bizim ilçemizde daha da zenginleştirebilmek, ekonomik olarak bu ürünü yetiştirenlerin istifade edebilmesini sağlayabilmek için bir takım gayretler ve önlemler almamız gerekiyor." dedi.

"Besni’de yetişen tüketilen 29 çeşit üzüm tespit edilmiş"

Besni üzümünün coğrafyanın kimliği olduğuna inandığını aktaran Besni Kaymakamı Nazlı Demir ise, "Üzümün başkenti Besni inşallah belediyemizin sloganı bu belediye başkanım bunu her yere yazmaya başladı. Bizlerde İnşallah herkesin aklına, beynine, zihnine bu şekilde işleyeceğiz. Besni Üzümü Besni’nin coğrafi işareti olan tek ürünü bu anlamda da geçmişten beri bu toprakların, bu coğrafyanın kimliğini yansıtan bir ürün bende bu slogana katılıyorum gerçekten, üzümün başkenti olan, Besni üzümüyle ilgili coğrafi işaret çalışması yapılırken bu ilçeye özgü geçmişten beri hasat edilen 29 üzüm çeşidi tespit edilmiştir. Yani sırf Besni’de yetişen tüketilen 29 çeşit üzüm tespit edilmiş. Bu anlamda gerçekten bu coğrafyanın kimliği olduğu kanaatindeyim onun için bu kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu bir başlangıçtır, İnşallah zaman içerisinde farklı etkinliklerle de üzümümüzün tanıtımına markalaşmasına daha çok katkı sunacaktır."şeklinde konuştu.

"Üzümle uğraşan bağcılıkla uğraşan çiftçi sayımız azaldı "

Bu coğrafyanın kimliğini yansıtan bir ürün olduğunu aktaran Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aslında üzüm Anadolu coğrafyasının bir kimliği, Elâzığ’da, Malatya’da, Mardin’de Diyarbakır’da bugün Adıyaman’da görüyoruz ki; bu coğrafyada üzüm geçmişten beri yaygın üzüm ve üzümden elde edilen ürünler aslında bizim kimliğimiz hepimizin doğup, büyüyüp yetiştiğimiz çocukluğumuzdan beri tükettiğimiz ürünler. Ama nedense bir türlü tam olarak ticarileşemedi, tam olarak hak ettiği değere ulaşamadı. Bugün Adıyaman’da neredeyse badem, üzümün yerini almaya başladı. Başka yerde başka şeyler üzümün yerini almaya başladı. Böylelikle de git gide bağ alanlarımız azaldı, üzümle uğraşan bağcılıkla uğraşan çiftçi sayımız azaldı. Bununda temel nedeni bizim üzüme bir katma değer yükleyemememizden kaynaklı maalesef ülkemizin batısı bunu farklı şekillerde başardı ama orta Anadolu ve doğumuz bunu maalesef başaramadı. Belediye başkanımızın da bahsettiği projeyi çalışırken bizim hedefimiz oydu burada ilk adımı kamu olarak biz atalım ilk defa Besni üzümünü pakete koyalım bunları gerekirse anlaşacağımız market rafların koyalım hatta satış mağazası oluşturup orada kendimiz satışa sunalım istemiştik. Bu projeyi de Bakanlığımız kabul etti inşallah belediyemizin koordinasyonunda proje hayata geçirilerek böyle bir adım atacağız, tatbikî bu kamunun attığı adımla devam edecek değil bir şekilde özel sektörün de bunun içine girmesi lazım. İnşallah bu örnek olacak devamı da bu ürünün tanıtımı ile katma değerinin getirisinin artmasıyla ortaya çıkacak."

Gerçekleştirilen kongre ile Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kültür, Ziraat, Fen ve Sağlık Bilimleri, Mühendislik dahil olmak üzere tüm bilim dallarından bilim insanlarının ve akademisyenlerin "üzüm" ve "üzüm ürünleri" temalı çalışmaları ISBN'li Bildiriler Kitabı'nda yayınlanacağı belirtildi.