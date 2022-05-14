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Besni Gençlik Festivali’nde heyecan doruğa çıktı

Adıyaman’ın Besni Gençlik Festivali kapsamında düzenlenen rafting yarışları ve flyboard gösterileri büyük ilgi gördü.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 20:09
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Besni Gençlik Festivali’nde heyecan doruğa çıktı

Adıyaman’ın Besni Gençlik Festivali kapsamında düzenlenen rafting yarışları ve flyboard gösterileri büyük ilgi gördü.

Bu yıl birincisi düzenlenen Besni Gençlik Festivali, renkli görüntüler ile başladı. 1800 yıllık tarihi Kızılin Köprüsü’nde başlayan festivalin ilk gününde rafting yarışları ve flayboard gösterileri yapıldı. 13-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde fotoğraf yarışmaları, rafting ana lig yarışmaları, flayboard gösterileri, bisiklet maratonu, doğa yürüyüşü, fener alayı, ses yarışması, resim sergisi, uçurtma şenliği ve kamp etkinliği bulunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Besni Kaymakamlığı, Türkiye Rafting Federasyonu ile gerçekleştirdiği Rafting Analig 3. Grup Yarışmaları yapıldı. Rafting yarışmalarının startını Vali Mahmut Çuhadar, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, verdi. Göksu Nehrinde ki rafting yarışları tarihi köprünün altında son buldu. Yarışmaya Diyarbakır, Tunceli, Hakkari, Şırnak, Bingöl ve Adıyaman’da sporcular katıldı.

Davul zurnaların çalındığı, halayların çekildiği ve katılımcıların büyük bir coşkuyla doyasıya eğlendiği festivalin ilk günün sonunda ise flayboard gösterileri sunuldu. Kızılin kanyonun bulunduğu yerde yapılan gösteriler büyük beğeni aldı. Gösterilerde büyük Türk bayrağı açıldı.

Rafting yarışmaları öncesinde gerçekleştirilen açılış serenomisinde konuşan Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman’ın 3 tarafının suyla çevrili olduğunu ve Kızılin’in hem rafting hem de kürek sporlarından birisi olacağının altını çizdi.

Kaymakam Nazlı Demir ise, Fırat Nehri ve Göksu Çayı’nı su sporları merkezi haline getirerek, spor turizmine kazandırmak istediklerini vurguladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise, tarihi ve kültürel yapılarıyla açık hava müzesi konumundaki Adıyaman’ın artık ‘su şehri’ olarak anılacağına ve su sporları organizasyonlarının artacağını dikkat çekti.

Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre ise, organizasyona öncülük eden Besni Kaymakamı Nazlı Demir’e teşekkür etti.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ise, Doğu ve Güneydoğu’da bu sporu yaygınlaştırmak istediklerini ifade etti.

Kaynak: iha
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