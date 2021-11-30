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Besni'de 'Lavanta Yolu' projesi hayata geçirildi

Adıyaman'ın Besni İlçesinde ‘Lavanta yolu’ projesinin hayata geçirildiğini kaydeden Kaymakam Nazlı Demir, “Yaklaşık 130 dönüm alanda lavanta bitkisini üç günlük süre içerisinde toprak ile buluşturacağız” dedi.

30 Kasım 2021 Salı 15:00
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Besni'de 'Lavanta Yolu' projesi hayata geçirildi

İlçeye bağlı Kızılin Köyü’nde gerçekleştirilen ‘Lavanta Yolu’ projesi kapsamında lavanta fidanları Kaymakam Nazlı Demir, İlçe Emniyet Müdür Vekili, İlyas Yarımağa, İlçe Jandarma Komutanı Barış Kara, kurum amirleri ve bölge halkı tarafından toprakla buluşturuldu.

Proje hakkında açıklama yapan Kaymakam Nazlı Demir, "Yaklaşık 130 dönüm alanda lavanta bitkisini üç günlük süre içerisinde toprak ile buluşturacağız. Amacımız hem kırsal turizmi desteklemek, bölgeyi turizm açısında cazip hale getirmek hem de yerelde kuru tarım yapılan arazilerde vatandaşa katma değeri yüksek olan ürünlerin tanıtımını yapmak. Lavanta bitkisi malumunuz son yıllarda ülkenin dört bir yanında hem turizm alanında önemli katkılar sağlıyor hem de tarımsal üretim anlamında katma değeri yüksek aromatik bitki olduğu için de çiftçiye önemli bir getirisi oluyor. Kızılin bizim için önemli bir destinasyon. Sadece Besni için değil Adıyaman'ın geneli için de önemli bir turizm merkezi olacak. Hedefimiz Kızılini orta vadede bölgemiz için GAP turları içerisinde önemli bir nokta haline getirebilmek. Bizim hedeflerimizden biri de lavanta balı üretimini bu bölgede yaygınlaştırabilmek bu kapsamda önümüzde ki vadede bu alan ile ilgili fizibilite çalışmalarını yapıp yöredeki arıcılarımıza bu bölgeyi tavsiye edeceğiz. Lavanta çok yıllı bir bitki yaklaşık 20 - 25 yıl bu topraklarda kalacak ilk üç yıldan sonra çiçek açmaya başlayacak ondan sonra ki süreçte bunların hepsi değerlendirilecek" dedi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 30.11.2021 15:07
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