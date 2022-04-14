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Besni Belediyesi’nin Ramazan programına yoğun ilgi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Besni Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Programına Besnili vatandaşlar tarafından yoğun katılım gerçekleşti.

14 Nisan 2022 Perşembe 17:35
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Besni Belediyesi’nin Ramazan programına yoğun ilgi

Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Besni Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Programına birbirinden değerli konukların katıldığı etkinlik, yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Program açılışında güzel sesiyle izleyicilere muhteşem bir Kuran-ı Kerim ziyafeti sunan Ayasofya Cami İmam Hatibi Ferruh Muştuer’in ardından konuşan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre,”Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Rabbim tuttuğumuz oruçları, ibadetlerimizi, dualarımızı kabul etsin günahlarımızı af ve mağfiret etsin. Burada sizlere kısa bir anekdot paylaşmak istiyorum Cenab-ı Allah bizlere Ayasofya’yı görmeyi ziyaret etmeyi nasip etti. Ecdadımızın bize bıraktığı mirası, emaneti en güzel şekilde sahip çıkmayı da gençlerimize, çocuklarımıza nasip eder. İnşallah. Aziz hemşerilerim Ayasofya’nın Besni için şöyle bir özelliği var. Ayasofya Cami ne inşallah girdiğiniz zaman hem camiinin verdiği atmosfer birde birbirinden kıymetli eserleri orada göreceksiniz birçoğunu Osmanlı padişahları hediye etmiş orada muhafaza altında durmakta ve ayrıyeten gittiğinizde bir kıymetli eser daha göreceksiniz ve iftihar edeceksiniz. Besnili Hanım kardeşlerimizin el emeği göz nuru dökerek dokumuş oldukları seccadeyi Ayasofya’yı Kebir Cami’nde göreceksiniz el emeği göz nuru dökerek dokumuş oldukları seccademizde şu an imam arkadaşlarımız namaz kılıyorlar bu iftihar bu gurur Besnili olarak bize yeter. Ramazan-ı Şerifimiz ve şimdiden Ramazan Bayramımız Mübarek olsun.”dedi.
Konuşma sonrasında ise İlahileriyle gönüllere huzur veren İlahi Sanatçısı Sedat Uçan ve sohbeti ile izleyicileri asrı saadete götüren İlahiyatçı Said Hatipoğlu vatandaşlarla buluştu.

 

Kaynak: PHA
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