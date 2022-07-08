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Besni Belediyesi Yaz Kurslarına yoğun ilgi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Besni Belediyesi ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği Yaz Kursları öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

08 Temmuz 2022 Cuma 15:42
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Besni Belediyesi Yaz Kurslarına yoğun ilgi

Öğrencilere yaz tatillerini eğlenceli ve öğretici olarak geçirmelerine olanak sağlamak amacıyla Besni Belediyesi ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün ortaklaşa olarak düzenlediği ve Besni Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde verilen dersler yoğun ilgi gördü.
Talepler doğrultusunda açılan Drama, Diksiyon, Satranç, İngilizce, Gitar, Bağlama, Resim ve Masa tenisi kurslarında toplamda 305 öğrenci eğitim alıyor.
Konu hakkında değerlendirmede bulunan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre,"Çocuklarımızın yaz ayı tatilini daha eğlenceli geçirmelerini sağlamak üzere Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa açmış olduğumuz yaz kurslarımızda öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda Drama, Diksiyon, Satranç, İngilizce, Gitar, Bağlama, Resim ve Masa tenisi gibi 8 alanda eğitim almalarına olanak sağladık. Belediye çalışmalarımızı her alanda hemşerilerimize ve öğrencilerimize hizmet odaklı olarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz."dedi.

 

Kaynak: PHA
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