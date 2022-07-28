Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, Adıyaman kültürünü genç nesillere ulaştırmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Belediye Konservatuarında yeni dönem eğitimleri başladı.

Eğitimler hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi Konservatuarı yetkilileri, bu yıl yine yüzlerce öğrencinin kurslardan yararlanmak için kayıt yaptırdığını dile getirerek, "Konservatuarımızda, kendi branşlarında uzman öğretmenlerimiz, müzik bilgilerini gelecek nesillere aktarmak için 2022 yaz dönemi eğitimlerine başladı" şeklinde konuştu.

Konservatuarda kursların yılın 12 ayı aralıksız devam edildiğini de sözlerine ekleyen yetkililer, her yaştan sanatseveri konservatuara davet etti.