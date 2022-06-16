Belediye Konservatuarında yaz dönemi kayıtları başladı

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, Adıyaman kültürünü genç nesillere ulaştırılması amacıyla kurulan Belediye Konservatuarı 2022 yılı yaz dönemi kayıtlarına başladı.

Her yıl binlerce öğrenciye onlarca farklı dalda eğitim verilen konservatuarın yeni dönem kayıtlarıyla ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi Konservatuarı yetkilileri, "Unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizin gençlerimize öğretilmesi amacıyla kurulan konservatuarımızın yeni eğitim dönemi için kayıtlarımız devam ediyor. Konservatuarımızda bu dönem; Gitar, bağlama, ney, piyano, keman, resim ve tiyatro kursları verilecek" diyerek bilgi verdi.

Ücretsiz kursların 12 yaş ve üstü tüm halka açık olduğunu da sözlerine ekleyen yetkililer, kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların Adıyaman Belediyesi'ne ait olan Yeni Mahalle'deki Abdulhamid Han Gençlik ve Kültür Evi'ne giderek yada 0 (416) 216 17 20 numaralı telefonu arayarak gerekli bilgiyi alabileceğini ifade etti.