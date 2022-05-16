Belediye Konservatuarında eğitimler devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Belediye Konservatuarında kurslar ara vermeden devam ediyor.

Devam eden eğitimler hakkında bilgi veren yetkililer, alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kursların büyük ilgi gördüğünü dile getirerek, "Açtığımız kurslarımız 7'den 70'e her yaştan vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyor" şeklinde konuştu.

Farklı kurslarda eğitim gören kursiyerler ise kendilerine böyle bir imkanı sunan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a, hocalara ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.