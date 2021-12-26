banner189
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 7
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,891.28
ALTIN
638.46
DOLAR
10.99
STERLİN
14.63
EURO
12.44

Bedirhan Gökçe Adıyamanlı şiir severlerle buluşuyor

Adıyaman Belediyesi, usta şair Bedirhan Gökçe'yi Adıyamanlılarla buluşturuyor.

26 Aralık 2021 Pazar 16:14
4 Okunma
Bedirhan Gökçe Adıyamanlı şiir severlerle buluşuyor

Kültürel etkinlikle ara vermeden devam eden Adıyaman Belediyesi, İstiklal Marşımızın şairi Üstâd Mehmet Akif Ersoy onuruna düzenleyeceği anma gecesinde usta şair Bedirhan Gökçe'yi Adıyamanlılarla buluşturacak.
27 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da TPAO Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan programla ilgili bilgi veren yetkililer, programa tüm şiir severleri davet etti.
Yetkililer ayrıca, 'Adıyaman Şiir Akşamları' programı kapsamında gerçekleşecek olan etkinliğin ücretsiz olduğunu ve programa katılmak isteyen üniversite öğrencileri için KYK önünden ücretsiz servis kaldırılacağını da belirtti.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sezai Karakoç şiirlerle anıldı
Sezai Karakoç şiirlerle anıldı
Sezai Karakoç Şiirleriyle anılacak
Sezai Karakoç Şiirleriyle anılacak
'Tarihimizi Öğrenelim, Kültürümüzü Yaşatalım' protokolü imzalandı
'Tarihimizi Öğrenelim, Kültürümüzü Yaşatalım' protokolü imzalandı
NEFSAD Başkanı Mente'den Kulalar'a Nemrut Dağı tablosu
NEFSAD Başkanı Mente'den Kulalar'a Nemrut Dağı tablosu
Adıyaman Belediyesi'nden 'Flute Duo' konseri
Adıyaman Belediyesi'nden 'Flute Duo' konseri
Başkan Kılınç, Haberler.com'a konuk oldu
Başkan Kılınç, Haberler.com'a konuk oldu
İstanbul'da Adıyaman rüzgarı esiyor
İstanbul'da Adıyaman rüzgarı esiyor
İstanbul Yenikapı’da Adıyaman rüzgârı devam ediyor
İstanbul Yenikapı’da Adıyaman rüzgârı devam ediyor
Adıyaman Belediyesi, Adıyaman’ın tanıtımına katkı sunuyor
Adıyaman Belediyesi, Adıyaman’ın tanıtımına katkı sunuyor
Öğrenciler doyasıya eğlendiler
Öğrenciler doyasıya eğlendiler
İstanbul’da Adıyaman Günleri başladı
İstanbul’da Adıyaman Günleri başladı
Adıyaman’da Gençlik Merkezine ilgi artıyor
Adıyaman’da Gençlik Merkezine ilgi artıyor
Adıyaman’da 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı
Adıyaman’da 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı
Adıyaman'da şiir dolu bir gece
Adıyaman'da şiir dolu bir gece
Genç ofislere ilgi artıyor
Genç ofislere ilgi artıyor
Gölbaşı'nda 'Uyuşturucuyla Mücadele' oyunu sahne aldı
Gölbaşı'nda 'Uyuşturucuyla Mücadele' oyunu sahne aldı
Adıyaman’da en iyi ‘Tütün Hasadı’ fotoğrafı belirleniyor
Adıyaman’da en iyi ‘Tütün Hasadı’ fotoğrafı belirleniyor
Perre Antik Kent'inde Roma dönemine ait dokuma atölyesi bulundu - Videolu Haber
Perre Antik Kent'inde Roma dönemine ait dokuma atölyesi bulundu - Videolu Haber
Perre Antik Kentte dokuma tezgahı bulundu
Perre Antik Kentte dokuma tezgahı bulundu
Vali Çuhadar: Perre Antik Kentinin sivil mimari yapıları ortaya çıkarılıyor
Vali Çuhadar: Perre Antik Kentinin sivil mimari yapıları ortaya çıkarılıyor
Besni'de 'Lavanta Yolu' projesi hayata geçirildi
Besni'de 'Lavanta Yolu' projesi hayata geçirildi
Başkan Kılınç, Akit TV’ye konuk oldu
Başkan Kılınç, Akit TV’ye konuk oldu
GAP Gazeteciler Birliği’ne 'Mesleğinde En İyiler' ödülü verildi
GAP Gazeteciler Birliği’ne 'Mesleğinde En İyiler' ödülü verildi
İstanbul 'Adıyaman Tanıtım Günleri'ne davet - Videolu Haber
İstanbul 'Adıyaman Tanıtım Günleri'ne davet - Videolu Haber
Nemrut Dağı sezonun son turistlerini ağırlıyor
Nemrut Dağı sezonun son turistlerini ağırlıyor
İz Bırakanlar Kitabı okurlarıyla buluştu
İz Bırakanlar Kitabı okurlarıyla buluştu
Bizim Yunus tiyatro oyunu öğretmenler için sahne aldı
Bizim Yunus tiyatro oyunu öğretmenler için sahne aldı
Roma döneminden kalma kapı çivileri bulundu
Roma döneminden kalma kapı çivileri bulundu
Dedeman Franchıse Oteli Adıyaman’da hizmete girdi
Dedeman Franchıse Oteli Adıyaman’da hizmete girdi
Nemrut Dağı'na yılın ilk karı düştü - Videolu Haber
Nemrut Dağı'na yılın ilk karı düştü - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim