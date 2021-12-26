Bedirhan Gökçe Adıyamanlı şiir severlerle buluşuyor

Kültürel etkinlikle ara vermeden devam eden Adıyaman Belediyesi, İstiklal Marşımızın şairi Üstâd Mehmet Akif Ersoy onuruna düzenleyeceği anma gecesinde usta şair Bedirhan Gökçe'yi Adıyamanlılarla buluşturacak.

27 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da TPAO Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan programla ilgili bilgi veren yetkililer, programa tüm şiir severleri davet etti.

Yetkililer ayrıca, 'Adıyaman Şiir Akşamları' programı kapsamında gerçekleşecek olan etkinliğin ücretsiz olduğunu ve programa katılmak isteyen üniversite öğrencileri için KYK önünden ücretsiz servis kaldırılacağını da belirtti.