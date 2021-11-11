Başkan Yıldırım'dan tanıtım günlerine davet

Merkezi İstanbul’da bulunan Adıyamanlılar Vakfı ve Adıyaman Dernekler Federasyonunun (ADIFED)’in organizatörlüğünde 1-5 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek.

Yenikapı etkinlik alanında düzenlenecek olan Adıyaman Tanıtım Günlerine tüm Gölbaşılıları ve vatandaşları davet eden Başkan Yıldırım, “1-5 Aralık tarihleri arasında İstanbul - Yenikapı etkinlik alanında düzenlenecek olan Adıyaman Tanıtım Günlerinde buluşalım. Gölbaşı Belediyesi olarak açacağımız stantta sizleri ağırlamaktan onur duyacağız. Tüm hemşerilerimizi ve şehrimizi tanımak isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.