Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, seçim öncesi vaatleri arasında yer alan Millet Bahçesi'nde gelinen son noktayla ilgili incelemelerde bulunup, sorumlulardan bilgi aldı.

Kısa süre içerisinde teslim edilmesi beklenen projenin büyük oranda tamamlandığını söyleyen Başkan Kılınç, "Yakın bir zamanda halkımızın hizmetine sunacağız" müjdesini verdiği proje ile ilgili şunları söyledi: "Şehrimize nefes aldıracak olan ve yapımı tamamlanma aşamasına gelen Millet Bahçemizdeki çalışmaları yerinde inceledik. Tamamlanması halinde bölgenin en büyük Millet Bahçesi durumuna gelecek olan Adıyaman Millet Bahçesi kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak inşallah. Proje alanı 430 dönüm olan Millet Bahçesi, çevresinde bulunan doğal alanlarla birlikte toplam 600 dönümlük bir alanı kapsayacak ve içerisinde birçok etkinlik alanı yer alacak" diye konuştu.

Başkan Kılınç sözlerinin sonunda, "Daha Ferah Adıyaman için söz verdiğimiz projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz" dedi.

Kaynak: PHA