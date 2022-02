Başkan Kılınç, TÜRSAB TV’ye konuk oldu

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Facebook ile YouTube üzerinden yayın yapan TÜRSAB TV'de yayınlanan 'Kültür Keşifleri' programına konuk oldu.

TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkan Yardımcıları Özgür Ildır Öksüz ve N. İlham Seyyale'nin sunumlarıyla yayınlanan programda, zengin bir tarihe ve kültüre sahip olan Adıyaman'ı her yönüyle anlatan Başkan Kılınç, acentelerden Adıyaman'a düzenlenen tur sayısını arttırmalarını ve Adıyaman'ın da Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep turlarına dahil edilmesini istedi.

Konuşmasına Adıyaman'ın tarihinden kısaca bahsederek başlayan Başkan Kılınç, şunları dile getirdi: "Adıyaman, tarihin bilinen en eski yerleşim yerlerinden biridir. Palanlı Mağarasında yapılan incelemelerde kent tarihinin M.Ö. 40 bin yıllarına kadar uzandığı anlaşılmıştır. 1114-1181 yılları arası yöreye Türk akınları olur. 1204-1298 yılları arasında Samsat ve yöresini Anadolu Selçukluları ele geçirir. Yavuz Sultan Selim'in İran seferi sırasında yani 1516 yılında da Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı topraklarına katılan Adıyaman, başlangıçta merkezi Samsat'ta bulunan bir Sancakla Maraş Beylerbeyliğine bağlıyken, Tanzimat’tan sonra bir kaza olarak Malatya'ya bağlanmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan 1954 yılına kadar eski idari yapısı korunarak Malatya'ya bağlı kaza konumunda olan Adıyaman 1 Aralık 1954 tarihinde 6418 sayılı Kanunla Malatya'dan ayrılarak müstakil il haline gelmiştir. Adıyaman isminin menşei hakkında da çeşitli rivayetler vardır. Bunlardan en bilineni, Perre şehrinde cereyan ettiği belirtilen bir olaya bağlanmaktadır. Farrin yada Perre olarak bilinen şehirde puta tapan bir babanın yedi oğlu, babalarında evde olmadığı bir gün bütün putları imha ederek Allah’ın bir olduğunu kabul ve ilan ederler. Putperest baba durumu öğrenince yedi oğlunu da öldürür. Babaları tarafından öldürülen yedi kardeşin hatırasına Farrin yani Pirin’de bir manastır yaptırılır. Bu olaydan ötürü de şehre Yedi Yaman adı verilir. Yedi Yaman zamanla Adıyaman şekline dönüşür. Kentte 'Yedikardeş' şeklinde bilinen ve şehrin güneyindeki yedi mezarın bulunduğu yer halk arasında halen kutsal sayılırken, burada adaklar kurban ediliyor."

"Gastronomi ile turizmde sınıf atlayacağız"

Şehrin en önemli tarihi değerlerinden olan Nemrut Dağı ile Cendere Köprüsü hakkında da bilgiler veren Başkan Kılınç, Adıyaman gastronomisi ile ilgili de şunları ifade etti: "Adıyaman, çiğ köfte başta olmak üzere yüzlerce lezzetin durağıdır. Bu lezzetlerimizin dünyaya tanıtılması için çeşitli projelerimiz var. Bunlardan en önemlisi de kentimize bir gastronomi merkezi kurmak. Çok önem verdiğimiz bu merkezimiz için çalışmalar başladı. İnşallah bu merkezle birlikte Adıyaman'ın lezzetleri tüm dünyaya yayılacak ve yerli ve yabancı turistlerin ilimize gelmeleri için bir sebep daha oluşacak. Ancak bu değerlerimizi ön plana çıkarabilirsek turizmden alacağımız pay arttırabiliriz. Bunu çiğköftede gördük. Yapılan tanıtımlarla tüm dünya etsiz çiğ köftenin ilimize ait olduğunu biliyor. Bu da girişimci hemşerilerimizin gayretleri sayesinde oldu. Bu konuda kararlı ve gayretli bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca Adıyaman'da coğrafi işaret alacak çok sayıda ürün de var. Bunun için Ticaret ve Sanayi Odamız tarafından gerekli başvurular ve çalışmalar sürdürülüyor. Ancak şu an halihazırda Coğrafi İşarete sahip ürünlerimiz; Adıyaman Besni Üzümü, Adıyaman Etsiz Çiğ Köfte, Adıyaman Tut Dutu ve Adıyaman Tut Dut Pekmezi, Kahta Bademi, Kahta Bademli İrmik Helvası, Kahta Bulgur Pilavı, Kahta Narı, Gölbaşı Peygamber Üzümü, Sincik El Dokuma Halısı ve Çelikhan Tütünüdür."

Turizm acentelerine öneriler

Adıyaman'ın tüm ilçeleriyle eşsiz bir kent olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, "Her ilçemizin kendine özgü güzelliği ve değerleri bulunmaktadır. Gerek tarih ve kültür, gerekse sağlık, doğa ve inanç anlamında her kesime hitap edecek değerlere sahip olan Adıyaman'ımıza daha çok turist getirmeleri konusunda acentelerle zaman zaman görüşmelerimiz oldu. İnşallah onlarda ilimize yapılan tur sayılarının arttırılması için gerekli düzenlemeyi yaparak gerek ülke gerekse Adıyaman turizmine katkı sunarlar. Çünkü bu herkesin kazanacağı bir durum olur. Bunun için Adıyaman Belediyesi olarak biz de Adıyaman kültürünü gelecek nesillere taşımak için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Bunun için birçok projemizi hayata geçirdik, yine birçok projemiz için de çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle ilimizin en eski çarşısı olan Tarihi Çarşıda sürdürdüğümüz restorasyon çalışmalarıyla, yine ilimizdeki tarihi konaklardaki yenileme projelerimiz bunların başlangıcı oldu. Bunların yanında GAP İdaresi Başkanlığı ile ortak sürdürdüğümüz 'Geçmişine Misafir Ol' projesiyle de Adıyaman’ın tüm zenginliklerinin gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyoruz. Bu proje sayesinde ilimizin nostaljik oyunlarının, materyallerinin ve oyuncaklarının bugünün çocukları tarafından da öğrenilmesi amacıyla bir oyuncak üretim atölyesi, yine Adıyaman’ımızın zengin mutfağının herkes tarafından tanınıp, bilinmesi için bir Adıyaman Kültürel Gastronomi Mutfağı atölyesi, çok kıymetli olan Adıyaman halı ve kilim desenlerinin yeni nesil tarafından da öğrenilmesi için halı-kilim atölyesi gibi atölyeler kurulup, elde edilen ürünlerin satışının yapılacağı Adıyaman Kültürel Ürünler Sergi ve Satış Merkezi ile gelecek nesillere ulaştırılacak. Ayrıca, hayata geçirilecek olan bu projede birçok fonksiyonun bir arada olmasını, birbiriyle harmanlanacak olan alanda hem Adıyaman halkının, hem de şehrimize ziyarete gelen turistler için deneyimlerine olanak sağlayacak bir alan oluşturulacak" dedi.

Program sonunda Adıyaman'da görülmesi gereken yerleri de sıralayan Başkan Kılınç, "Gezilip görülecek yerler anlamında oldukça zengin olan Adıyaman'a geldiyseniz; UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'na tırmanmadan, gün doğumunu veya gün batımını, yüksekliği 10 metreyi bulan eşsiz heykellerin gölgesinde izlemeden, Arsameia Ören Yeri'ndeki devasa yazıt ve el tokalaşma rölyeflerini görmeden, Perre Antik Kenti ve Kaya Mezarları'nı ziyaret etmeden, Roma Dönemi'nden kalma tek kemerli 1800 yıllık 'Cendere Köprüsü'nü görmeden, 30 binden fazla tarihî esere ev sahipliği yapan Adıyaman Müzesi'ni gezmeden, Çat Baraj Gölü üzerinde bulunan yüzen adaları görmeden, Tarihi Çarşı'dan alışveriş yapmadan, Adıyaman tavası, bademli irmik helvası, şıllık tatlısı ve Besni üzümü ile Adıyaman bademinin tadına bakmadan dönmeyin" diye konuştu.

Belediye Başkanı Kılınç son olarak kendilerine bu imkanı tanıyan TÜRSAB TV yöneticilerine ve izleyicilere teşekkür etti.