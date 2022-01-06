Başkan Kılınç, Tarihi çarşıdaki restorasyon çalışmalarını yakından takip ediyor

Adıyaman Belediyesi tarafından tarihi çarşıda devam eden restorasyon çalışmalarında üçüncü etaba geçildi.

Çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, en kısa sürede Adıyaman’a eşsiz bir eser daha kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Başkan Kılınç burada yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Yaklaşık 300 yıllık bir geçmişe sahip olan tarihi çarşıda sürdürdüğümüz restorasyon çalışmalarımızda üçüncü etaba geçildi. Adıyaman Belediyesi olarak amacımız eski Adıyaman kültürünün günümüzde ve gelecekte de yaşanmasını sağlamak. Bu tür mekânların da şehrin kültürü için çok ama çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bunun için sadece tarihi çarşıda değil, bu çarşı içerisinde bulunan farklı meslek gruplarına ait pazarları da eskisi gibi canlandırarak şehrimize kazandırmayı amaçlıyoruz.”