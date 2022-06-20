Başkan Kılınç, piknik yapan aileleri ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Sümerevler Mahallesi’nde bulunan Eğriçay Parkı’nda piknik yapan vatandaşlarla buluştu. Hafta sonunu aileleriyle parkta piknik yaparak değerlendiren vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kılınç, oyun oynayan çocuklarla ilgilendi. Ailelerle tek tek sohbet etti. Birlikte resim çektirdi.

Güzel havada piknik yapan vatandaşlara misafir olduklarını belirten Başkan Kılınç, “Hemşehrilerimizin yüzündeki tebessüm bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımıza daha güzel bir şehir emanet edebilmek için canla başla çalışıyoruz. Tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum.

“’KâbeAzer’in oğlu Halil İbrahim’in yaptığı bir binadır. Kalp ise, yüce Allah’ın nazargâhıdır. Bu sebeple, bir gönül yıkmak, bin Kâbe yıkmaktan daha kötüdür.’ Hz. Mevlana’nın bu sözünü kendimize şiar edinip gönüller yapmaya,hemşehrilerimizle hemhal olmaya devam ediyoruz” dedi.