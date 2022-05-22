Başkan Kılınç, öğrencileri Adıyaman Kitap Fuarı'na davet etti

Adıyaman İlkokulu, Orhan Gazi Ortaokulu ve Hüsnü Özyeğin Lisesini ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, bütün öğrencileri Adıyaman Belediyesi tarafından 20-29 Mayıs tarihleri arasında Adıyaman Fuar ve Kongre Merkezinde kitapseverleri ağırlayacak olan kitap fuarına davet etti.

Oldukça samimi ortamda gerçekleşen ziyarette öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Kılınç, öğrencilere Kitap Fuarındaki stantlarda geçerli olan hediye çekleri dağıttı.

Başkan Kılınç ziyaret sonunda yaptığı değerlendirmede, "Eğitim bizim için hava ve su kadar önemli bir şeydir. Eğitimli ve çok okuyan bir gençlik bu ülkenin aydınlık geleceğidir. Bu bilinçle Adıyaman Belediyesi olarak her fırsatta eğitime ve okumaya destek verdik. Bunlardan sonuncusu da şu an kapılarını kitapseverlere açmış olan Kitap Fuarı oldu. Birbirinden kıymetli yazarların ve yayınevlerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Kitap Fuarımıza katılımın yüksek olması için öğrencilerimizi ziyaret edip, onları fuara davet ediyoruz. Ayrıca öğrencilerimize fuardaki stantlarda geçerli olan hediye çekleri dağıttık. Tüm çocuklarımızı fuara katılarak kitaplarla ve yazarlarla bir araya gelmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler ise yapılan davetten ve dağıtılan hediye çeklerinden dolayı Başkan Kılınç'a teşekkür ederek, "Başkanımızın eğitime ve okumaya gösterdiği hassasiyet gerçekten takdire şayan. Kendisine eğitim camiası adına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.