Başkan Kılınç 'Kitap Fuarı'nı ziyaret etti - Videolu Haber

Yurt dışında olduğu için Adıyaman Belediyesi tarafından 20 Mayıs tarihinde açılışı yapılan 'Kitap Fuarı'nı gecikmeli ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, stantları tek tek gezerek yazarla sohbet etti, fuara katılan öğrencilere hediye çeki dağıttı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı'nın da katılımıyla Adıyaman Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen 'Kitap Fuarı'na yaptığı ziyarette katılımcılara hitap eden Başkan Kılınç, organizasyonun oldukça güzel olduğunu dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Öğrencilere de çok kitap okumaları konusunda telkinlerde bulunan Başkan Kılınç, Adıyaman'da okuma oranının artması için her türlü projeye destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Milli Eğitim Müdürü Aşçı ise yaptığı konuşmada, Adıyaman Belediyesi'ne düzenlemiş olduğu bu önemli etkinlikten dolayı teşekkür ederek, öğrencilere kitabın önemi hakkında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından Başkan Kılınç stantları tek tek dolaşarak yazarlara ve yayınevi sorumlularına kolaylıklar dileyip, fuarı ziyaret eden öğrencilere Adıyaman Belediyesi tarafından fuarda kullanılmak üzere hazırlanan hediye çeklerini dağıttı.

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