Başkan Kılınç, Haberler.com'a konuk oldu

İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanında gerçekleştirilen Adıyaman Tanıtım Günleri dolayısıyla bulunduğu İstanbul'da Adıyaman'ı değişik mecralarda da tanıtmayı ihmal etmeyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, konuk olduğu Haberler.com internet haber sitesinde Adıyaman hakkında detaylı bilgiler verdi.

Melis Yaşar tarafından hazırlanıp-sunulan 'Söz Başkanda' adlı programda samimi açıklamalarda bulunan Başkan Kılınç, tarihi, kültürü, doğası ve lezzetleriyle eşsiz bir kent olan Adıyaman’ın her yönüyle görülmesi gereken bir il olduğunu ifade ederek, takipçileri Adıyaman'ı görmeye davet etti.

Programda sorulan soruları cevaplandıran Başkan Kılınç, Adıyaman'ı hem tanıtım hem turizm açısından geliştirmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlı olduklarına dikkat çekerek, "UNESCO tarafından dünyanın 7. harikası olarak kabul edilen ‘Altın Elma’ ödüllü Nemrut Dağı başta olmak üzere onlarca tarihi ve turistik değeri sınırları içerisinde barındıran Adıyaman’ınımızın tüm dünya tarafından tanınması için çalışmalarımız devam ediyor. Kadim bir bölgede yer alan Adıyaman’ımız, onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış eşsiz bir kenttir. Sınırları içerisinde Nemrut Dağı başta olmak üzere Perre Antik Kenti, Cendere Köprüsü ve daha birçok önemli tarihi yapıyı barındıran kentimiz, aynı zamanda bir inanç merkezi konumundadır. Özellikle sahabe efendilerimizden olan Safvan Bin Muattal Hazretlerinin kabri ilimiz sınırları içerisinde yer almaktadır. Gerek tarihi yerlerimizin, gerek inanç merkezlerimizin, gerekse kültürümüzün tüm dünya tarafından tanınması için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

"Adıyaman için ne kadar çalışsak az"

Programın devamında Adıyaman Belediyesi olarak sürdürülen ve planlanan projelerden de bahseden Başkan Kılınç, pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve esnaflara 20 milyon TL’ye yakın ayni ve nakdim yardım yaptıklarını belirterek, "Bu bir belediyenin bütçesine oranla yapılan en ciddi yardımlardan birisidir. Bunun yanında şehrimiz için çok önemli olan altyapı yenileme çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Bu anlamda belediyemizin kasasından tek kuruş dahi çıkmayacak olan proje kapsamında 20 bin metreküplük içmesuyu deposu ile yaklaşık 34 kilometrelik düktil isale hattı döşeme çalışmasına başlanıldı. Ayrıca, ulaşım problemi üzerinde de hassasiyetle duruyoruz. Bunun için birçok noktada yeni yollar açıp, birçok yolu da yeniliyoruz. Bunların başında Atatürk Bulvarı geliyor. Şehrimizin vitrini konumunda bulunan Atatürk Bulvarındaki asfalt girişimlerimiz sonucunda Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yenileniyor. Belediye olarak bizim de kaldırım ve peyzaj ve ışıklandırma çalışmalarını yapacağımız bu çalışma Eğriçay Köprüsünden, 400 Yataklı Devlet Hastanesi kavşağına kadar devam edecek. Toplam uzunluğu 12 kilometre olan ancak çift taraflı düşünüldüğünde toplamda 24 kilometrelik Atatürk Bulvarı yenileme çalışmaları kapsamında tüm asfalt, yan yollar ve kaldırımlar ile bordur taşları baştan sona yenilenecek. Bunun yanında, Altınşehir/Üniversite Farklı Seviyeli Köprülü Kavşağın açılış programında gündeme getirdiğimiz ve açılışa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na ilettiğimiz Hastane/Otogar Farklı Seviyeli Köprülü Kavşağının da ihalesi yapıldı. İnşallah yapımına kısa süre içerisinde başlanacak" şeklinde konuştu.

"Tarihimize ve çevremize büyük önem veriyoruz "

Adıyaman'ın kültürünü yansıtan tarihi dokulara ve çevreye ciddi önem verdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, "Mazisi 1300’lü yıllara dayanan şehir merkezindeki Tarihi Çarşı’da restorasyon çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şehrin sosyal, ekonomik ve ticari geçmişinde büyük bir öneme sahip olan ve içerisinde demirci, bakırcı, oturakçı, ayrancı, aktar, boyakçı, kalaycı, tenekeci, nacar, nalbat, çulcu/semerci, curfacı, pamukçu ve köşker gibi esnafların yer aldığı Tarihi Çarşı’da sürdürülen restorasyon çalışmalarının ikici etabı da tamamlandı. Kısa süre içerisinde 3. Etaba geçeceğiz inşallah. Ayrıca, şehrimizin kültürel varlıklarını yenileyerek halkın hizmetine sunmaya da devam ediyoruz. Tarihi çarşıda sürdürdüğü çalışmaların bir benzerini 15. yüzyılda yapılan ve örnek Adıyaman evi olarak gösterilen tarihi Seyyid Şeyh Muhammed Ramazan Efendi Konağı’nda ve Talat Efendi Konağı’nda da gerçekleştireceğiz. Tarihi mekanlar kadar şehir içerisindeki çarpık kentleşmenin de önüne geçmeye çalışıyoruz. Bunun için Mara ve Musalla mahallelerinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli yol kat edildi. Şehrimizde uzun yıllardır üzerinde çalışılan ancak bir türlü gelişme sağlanamayan kentsel dönüşüm proje de inşallah kısa sürede hayata geçirilecek. Tarih kadar çevre de bizim için önemli. Bunun için göreve geldiğimiz günden bu yana ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verdik ve şehirdeki yeşil alan oranını arttırdık. Dikimini gerçekleştirdiğimiz 60 bine yakın ağaç ile birlikte şehrimizdeki yeşil alan oranını da ciddi şekilde arttırıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından başlatılan ve şehrin birçok noktasında sürdürülen ‘daha yeşil bir Adıyaman’ çalışmaları kapsamında birçok cadde, sokak ve refüjlerde ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirilmişti. Bu çalışmalar kapsamında her noktaya 4-5 yaşındaki büyük fidanlar dikilmişti. Bu çalışmalarımız ile çevreye ne kadar önem verdiğimizi de göstermiş oluyoruz. İnşallah devam eden Millet Bahçesi ile bu oran daha da artacaktır. Şu an yüzde 65-70 arasında tamamlanmış olan Millet Bahçesi'nin Şubat yada Mart ayına kadar tamamlanmasını bekliyoruz. 430 dönüm olan proje alanın çevresinde bulunan doğal alanın da bu alana entegre edilmesiyle yaklaşık 600 dönümlük bir alanı kapsayacak olan Adıyaman Millet Bahçesi tamamlanması ile bölgemizin en büyük Millet Bahçesi durumunda olacak. Çevre konusunda hayata geçirdiğimiz bir diğer önemli projede Katı Atık Depolama Tesisi oldu. Göreve geldikten kısa süre sonra hizmete koyduğumuz tesisimiz son teknolojiye uygun bir şekilde yapıldı. Çevre, çevre sağlığı, imar ve enerji gibi birçok anlamda büyük yarar sağlayan bu tesis ile mevcut kötü koku ve görüntü ortadan kalktı. Proje ile hem çevremiz daha temiz oldu, hem de kendi elektrik enerjimizi üretmeye başlayarak belediyemize ek kaynak sağlamış olduk. Bir kez daha kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz"

"Tabi ki çalışmalarımız bunlarla sınırlı kalmayacak" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Kılınç, konuşmasını planlanan diğer projelerden bahsederek tamamladı: "Şimdi de Hayvan Pazarı ve Mezbahana projesi için çalışmalara başlıyoruz. Bu proje için yer tahsisi yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Gözebaşı köyü mevkiinde 141 dönümlük alan Adıyaman Hayvan Pazarı ve Mezbahana Tesisi Projesi için belediyemize tahsis edildi. İnşallah projeyi en kısa sürede hayata geçirilmesi için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Ayrıca artık Adıyaman Belediyesi olarak kendi asfaltımızı da üretmeye ve kullanmaya başladık. Bu yeni tesisimizde saatte 240 ton asfalt üretilebiliyor. 42 dönümlük alana kurulan asfalt palenti ile asfalt problemimiz tamamen ortadan kalkacak inşallah.

Başkan Kılınç, programın kapanışında da www.haberler.com internet haber sitesi yetkililerine, çalışanlarına ve izleyicilere ilgilerinden ve sundukları imkânlardan dolayı teşekkür etti.