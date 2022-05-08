Galeriler Yazarlar
Adıyaman 20
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.458,72
ALTIN
905,21
DOLAR
14,95
STERLİN
18,50
EURO
15,82

Başkan Kılınç, 'Gençlik Makamı'nda lise öğrencileriyle buluştu

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, hayata geçirilen 'Gençlik Makamı Buluşmaları' projesi kapsamında Atatürk Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

08 Mayıs 2022 Pazar 15:45
3 Okunma
Başkan Kılınç, 'Gençlik Makamı'nda lise öğrencileriyle buluştu

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Gençlik Makamı Buluşmaları' programı kapsamında öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.
Son olarak Atatürk Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Kılınç, öğrencilere mesleki deneyimlerinden bahsederek başarıya giden yolda çeşitli tavsiyelerde bulundu. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen programda öğrencilerin sorularını da tek tek yanıtlayan Başkan Kılınç, doktorluk ve belediye başkanlığı deneyimlerini paylaştı.
Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Gençlik Makamı Buluşması' projesinden de kısaca bahsederek, gençliğe verdikleri öneme dikkat çeken Başkan Kılınç, "Şehrimizi yönetirken gençlerin fikirlerini, görüşlerini merkeze aldığımız; bu bağlamda gençlerle buluştuğumuz, etkinlikler yaptığımız ve tavsiyelerini aldığımız bir prestij projedir. Gençlere sonuna kadar açık olan bu makamda; Gençlik STK’ları, KYK, Gençlik Merkezleri gibi paydaşlarla birlikte hareket edeceğiz ve gezi, kariyer günleri, sohbet, kitap tahlili gibi birçok etkinliği hayata geçireceğiz inşallah. Bugün de bu proje kapsamında Atatürk Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek, kardeşlerimizin sorularını cevaplandırdık. Maşallah gençlerimiz gümbür gümbür" diye konuştu.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diaroma sanatı ile geçmişi geleceğe taşıyor
Diaroma sanatı ile geçmişi geleceğe taşıyor
Kahramanmaraş el sanatları sergisi Amerika’da açıldı
Kahramanmaraş el sanatları sergisi Amerika’da açıldı
ÇADAP Musiki Cemiyetini ziyaret etti
ÇADAP Musiki Cemiyetini ziyaret etti
Ramazan Bayramı’nda 10 bin turist Nemrut Dağı’nı ziyaret etti - Videolu Haber
Ramazan Bayramı’nda 10 bin turist Nemrut Dağı’nı ziyaret etti - Videolu Haber
Göbeklitepe ile çağdaş ‘T’ biçimli kült heykel merak uyandırıyor
Göbeklitepe ile çağdaş ‘T’ biçimli kült heykel merak uyandırıyor
SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak Avrupa beşincisi oldu
SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak Avrupa beşincisi oldu
Halil Fırat ve Mehmet Kuş’a GAP Oscar’ı ödülü
Halil Fırat ve Mehmet Kuş’a GAP Oscar’ı ödülü
15.GAP Oscar’ı ‘Yılın Sanatçısı Ödülü’ Erkan Petekkaya’ya
15.GAP Oscar’ı ‘Yılın Sanatçısı Ödülü’ Erkan Petekkaya’ya
'Nesl-i Şahane Projesi' başarıyla tamamlandı
'Nesl-i Şahane Projesi' başarıyla tamamlandı
Kısa film, fotoğraf ve resim yarışmasıyla farkındalık oluşturuldu
Kısa film, fotoğraf ve resim yarışmasıyla farkındalık oluşturuldu
SANKO Üniversitesinden 23 Nisan etkinliği
SANKO Üniversitesinden 23 Nisan etkinliği
Kâhtalı Mıçe coştu, coşturdu
Kâhtalı Mıçe coştu, coşturdu
KESK üyelerinden geleneksel 23 Nisan şenliği - Videolu Haber
KESK üyelerinden geleneksel 23 Nisan şenliği - Videolu Haber
Adıyaman’da 23 Nisan büyük coşkuyla kutlandı - Videolu Haber
Adıyaman’da 23 Nisan büyük coşkuyla kutlandı - Videolu Haber
SANKO Üniversitesi öğrencilerinden 23 Nisan’da anlamlı etkinlik
SANKO Üniversitesi öğrencilerinden 23 Nisan’da anlamlı etkinlik
Ramazan etkinlikleri Kahtalı Mıçe ile renklenecek
Ramazan etkinlikleri Kahtalı Mıçe ile renklenecek
Ömer Karaoğlu'ndan muhteşem konser
Ömer Karaoğlu'ndan muhteşem konser
Nemrut Dağı'nın ilk turistlerine karanfilli karşılama
Nemrut Dağı'nın ilk turistlerine karanfilli karşılama
1800 yıllık askeri gözetleme kulesi koruma altına alınacak - Videolu Haber
1800 yıllık askeri gözetleme kulesi koruma altına alınacak - Videolu Haber
Nemrut Dağı’nda turizm sezonu açıldı
Nemrut Dağı’nda turizm sezonu açıldı
SANKO Park AVM, çocuklara yönelik ödüllü yarışma düzenliyor
SANKO Park AVM, çocuklara yönelik ödüllü yarışma düzenliyor
Adıyaman’da Turizm Haftası ‘Kortej’le başladı
Adıyaman’da Turizm Haftası ‘Kortej’le başladı
Vali Mahmut Çuhadar’a Turizm Haftası ziyareti
Vali Mahmut Çuhadar’a Turizm Haftası ziyareti
Besni Belediyesi’nin Ramazan programına yoğun ilgi
Besni Belediyesi’nin Ramazan programına yoğun ilgi
Vali Çuhadar’dan ‘Turizm Haftası’ mesajı
Vali Çuhadar’dan ‘Turizm Haftası’ mesajı
Vali Çuhadar: Safvan Bin Muattal Türbesi ve Külliyesi Adıyaman’a çok önemli katkıları olacak
Vali Çuhadar: Safvan Bin Muattal Türbesi ve Külliyesi Adıyaman’a çok önemli katkıları olacak
Adıyaman'da çölyak hastalarına gıda desteği
Adıyaman'da çölyak hastalarına gıda desteği
ADYÜ’de Student Talk etkinliğinin ikincisi düzenlendi
ADYÜ’de Student Talk etkinliğinin ikincisi düzenlendi
Uluslararası 2. Perre Sanat Çalıştayının hazırlıkları başladı
Uluslararası 2. Perre Sanat Çalıştayının hazırlıkları başladı
Başkan Kılınç: Yakın bir zamanda halkımızın hizmetine sunacağız
Başkan Kılınç: Yakın bir zamanda halkımızın hizmetine sunacağız

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim