Başkan Kılınç, Fuara katılan yayınevi temsilcileri ve yazarlarla buluştu

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kitap Fuarı'na katılan yayınevi temsilcileri ve yazarlarla bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, fuarın en güzel şekilde geçmesinde emeği geçen herkese emeklerinden ötürü teşekkür etti.

Tarihi Keleş Konağında gerçekleştirilen buluşmada birbirinden kıymetli yazar ve yayınevi temsilcileriyle sohbet edip, fuar hakkında görüş alışverişinde bulunan Başkan Kılınç, tek gayelerinin Adıyaman'da kitap okuma sevgisini arttırmak olduğunu dile getirdi.

Sohbet kapsamında davetlilerin fuar hakkındaki önerilerini de dinleyen Başkan Kılınç, sözlerini şöyle tamamladı: "Adıyaman'da eğitim seviyesini arttıracak, okuma sevgisini kazandıracak projelere desteklerimiz devam ediyor. Bu kapsamda, 29 Mayıs'a kadar devam edecek olan kitap fuarımıza katılan yayınevleri ve yazarlarımızı misafir ettik. Hepsinin engin görüşlerini alarak fuarımızı değerlendirdik. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."