Başkan Kılınç; çocuklarla kucaklaşıp, büyüklerle çay içti

Vatandaş ziyaretlerini aksatmadan sürdüren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın Musalla Mahallesi ve Gölbaşı Caddelerine yaptığı ziyarette de vatandaşlarla sıcak diyaloglar kurdu.

Musalla Mahallesinde sokakta oynayan çocuklarla sohbet edip, onlarla kucaklaşan Başkan Kılınç, çay ocağında çay içen vatandaşlarla da sıcak bir sohbete koyuldu. Ayrıca Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan eğitim kurslarını ve işyerlerini de ziyaret eden Başkan Kılınç, vatandaşların sorun ve problemlerini dinledi.

Oldukça samimi ve sıcak geçen ziyaretlerle ilgili bilgi veren Başkan Kılınç, samimiyetlerinden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür ederek, "Musalla Camii ve Gölbaşı Caddesindeki esnaf ve vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinliyor, sorunların çözümü için birlik ve beraberlik içinde istişarede bulunduk. Bizi sıcak bir şekilde karşılayan esnafımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vatandaşlar ise ziyaretinden dolayı Belediye Başkanı Kılınç'a teşekkür etti.