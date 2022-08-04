Başkan Kılınç, Bahçecik Mahallesi’ndeki kadınlarla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Bahçecik Mahallesindeki kadınlarla bir araya geldi.AK Parti Adıyaman Kadın Kolları tarafından organize edilen ve Sadiye Kartal isimli vatandaşın evinde düzenlenen programda bir araya geldiği kadınların öneri ve taleplerini dinleyen Başkan Kılınç, burada yaptığı konuşmada, "AK Parti Adıyaman Kadın Kollarımız tarafından Bahçecik Mahallesinde düzenlenen toplantıda, mahallelilerimizin istek ve taleplerini dinledik. Mahalle Muhtarımız Mehmet Yolcu ve gönül kapılarını açarak güler yüzleriyle bizleri misafir eden tüm hemşerilerimize teşekkür ederim. Hemşerilerimize hizmetin en iyisini sunmak için gayretle çalışıyoruz" dedi.

​AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ise yaptığı konuşmada, "Ak kadınlarımızla çalmadık kapı dokunmadık gönül bırakmayacağız inşallah. Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç ve Mahalle Muhtarı Mehmet Yolcu'nun katılımlarıyla Bahçecik Mahallesi'nde Sadiye Kartal'ın hanesinde mahalle sakinleriyle bir araya geldik. Belediye Başkanımıza ve Muhtarımıza teşekkür ederiz" dedi.