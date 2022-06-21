Başkan Kılınç, ‘Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, Adıyaman Belediyesi'nin, hayata geçirilen YADES projesi kapsamında Adıyaman'daki 65 yaş üstü vatandaşlar için 'Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek, faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaret esnasında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç; “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilen Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü ’nün paydaş olduğu Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi’nde incelemelerde bulunduk.

65 yaş ve üstü bireylerimiz için sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerle destek hizmetleri sunacağız” ifadelerini kullandı.