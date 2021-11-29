Başkan Kılınç, Akit TV’ye konuk oldu

Programda Başkan Kılınç, İstanbul’da yaşayan vatandaşları 1-5 Aralık tarihleri arasında Yeni Kapı Etkinlik Alanında gerçekleştirilecek olan ‘Adıyaman Tanıtım Günleri’ne davet etti.

Feridun Erdoğral tarafından hazırlanıp, sunulan programda Adıyaman hakkında bilgiler veren Başkan Kılınç, tarihi, kültürü, doğası, tatları ve insanlarıyla muhteşem bir kent olan Adıyaman’ı herkesin görüp, tanıması gerektiğini dile getirdi.

Programın devamında belediyenin çalışmaları ile ilgili bilgi veren Başkan Kılınç, “Adıyaman için birçok projeyi hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ne kadar çalışırsak çalışalım hemşerilerimiz için az gelir” dedi.

Başkan Kılınç, programın sonunda Akit TV yetkililerine ve izleyicilere teşekkür etti.