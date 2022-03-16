Başkan Kılınç, 'Adıyaman' dergisi yazarlarıyla buluştu

Adıyaman Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile gönüllü edebiyatseverler tarafından hazırlanan kültür, sanat ve edebiyat dergisi 'Adıyaman'ın emektarları ile bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yazarlarından tasarımcısına kadar herkese emeklerinden ötürü teşekkür etti.

Tarihi Keleş Konağında gerçekleştirilen buluşmada birbirinden kıymetli yazar, çizer ve teknik personelle sohbet edip, derginin amacı hakkında bilgi veren Başkan Kılınç, tek gayelerinin Adıyaman'ın eşsiz kültürünü gelecek nesillere ulaştırmak olduğunu dile getirdi.

Sohbet kapsamında davetlilerin kültürel çalışmalar hakkında önerilerini de dinleyen Başkan Kılınç, sözlerini şöyle tamamladı: "Adıyaman kültür, sanat ve edebiyat dergimizin ikinci sayısı baskıdan çıktı ve okurlarıyla buluştu. Dergimize emek veren yazar ve şairlerimizle bir araya geldik, emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Kültür ve sanat adına çalışmalarımıza devam ediyoruz."