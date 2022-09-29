Avusturalya’da sıra gecesi etkinliğine büyük ilgi

Sidney kentinde faaliyetlerine devam eden Köprü Kültür ve Sanat Merkezi, kentte ilk defa sıra gecesi etkinliği düzenledi.

O bölgede Türk kültürünü yaymak ve yaşatmak adına yapılan etkinlik kentte yaşayan aralarında Adıyamanlı vatandaşların da bulunduğu Türk vatandaşlardan ilgi gördü.

Köprü Kültür ve Sanat Merkezi Koro Şefi Onur Şahin ve Halk Oyunları Öğretmeni Mustafa Aytemur’un hazırladığı etkinliği yaklaşık 150 kişi katıldı.

Katılımcıların büyük keyifle takip ettiği ve türkülere eşlik ettiği sıra gecesinde ayrıca çiğköfte ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine özgü yemek ikramları yapıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Köprü Kültür ve Sanat Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Timur Aytemur,"Kültür Akşamları" başlığı altında hazırladıkları etkinliklerle Türkiye’nin tarihi, kültürel ve sanatsal mirasını Sidney’de izleyicilerle buluşturmak istediklerini ve bu kapsamda ilk proje olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesinin zengin kültürünü ve müziğini sıra gecesi ile sahneye taşıdıklarını söyledi.

Etkinliğe katılan Adıyamanlı vatandaşlar ise böylesi bir etkinliğe katılmaktan dolayı gurur duyduklarını dile getirerek; "Bizler memleketimizden uzaktayız. Öyle ki uzun zaman ülkemizin kültürünü yaşamaktan uzak kalıyoruz. Böylesi etkinlikler gerçekten çok değerli. Hem burada bulunan Türk vatandaşların bir nebze memleket hasretini gidermesi hem de ülkemizin kültürünün buralarda yayılması adına yapılan bu etkinlik bizler için unutulmaz bir an oldu. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz"dediler.

Etkinlikte ayrıca birçok türkü ve halk oyunları gösterilerinin yanı sıra Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Urfa-Göbeklitepe hakkında da video gösterimi yapıldı.