Galeriler Yazarlar
Adıyaman 26
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.198,16
ALTIN
980,29
DOLAR
18,54
STERLİN
20,10
EURO
18,00

Avusturalya’da sıra gecesi etkinliğine büyük ilgi

Avusturalya’da faaliyetlerini sürdüren Köprü Kültür ve Sanat Merkezi tarafından organize edilen ve aralarında Adıyamanlı vatandaşların da bulunduğu sıra gecesi etkinliği büyük ilgi gördü.

29 Eylül 2022 Perşembe 09:31
2 Okunma
Avusturalya’da sıra gecesi etkinliğine büyük ilgi

Sidney kentinde faaliyetlerine devam eden Köprü Kültür ve Sanat Merkezi, kentte ilk defa sıra gecesi etkinliği düzenledi.
O bölgede Türk kültürünü yaymak ve yaşatmak adına yapılan etkinlik kentte yaşayan aralarında Adıyamanlı vatandaşların da bulunduğu Türk vatandaşlardan ilgi gördü.
Köprü Kültür ve Sanat Merkezi Koro Şefi Onur Şahin ve Halk Oyunları Öğretmeni Mustafa Aytemur’un hazırladığı etkinliği yaklaşık 150 kişi katıldı.
Katılımcıların büyük keyifle takip ettiği ve türkülere eşlik ettiği sıra gecesinde ayrıca çiğköfte ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine özgü yemek ikramları yapıldı. 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Köprü Kültür ve Sanat Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Timur Aytemur,"Kültür Akşamları" başlığı altında hazırladıkları etkinliklerle Türkiye’nin tarihi, kültürel ve sanatsal mirasını Sidney’de izleyicilerle buluşturmak istediklerini ve bu kapsamda ilk proje olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesinin zengin kültürünü ve müziğini sıra gecesi ile sahneye taşıdıklarını söyledi. 
Etkinliğe katılan Adıyamanlı vatandaşlar ise böylesi bir etkinliğe katılmaktan dolayı gurur duyduklarını dile getirerek; "Bizler memleketimizden uzaktayız. Öyle ki uzun zaman ülkemizin kültürünü yaşamaktan uzak kalıyoruz. Böylesi etkinlikler gerçekten çok değerli. Hem burada bulunan Türk vatandaşların bir nebze memleket hasretini gidermesi hem de ülkemizin kültürünün buralarda yayılması adına yapılan bu etkinlik bizler için unutulmaz bir an oldu. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz"dediler. 
Etkinlikte ayrıca birçok türkü ve halk oyunları gösterilerinin yanı sıra Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Urfa-Göbeklitepe hakkında da video gösterimi yapıldı.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO Sanat Galerisi’nde 'Zaman Sizlar' temali resim sergisi
SANKO Sanat Galerisi’nde 'Zaman Sizlar' temali resim sergisi
Adıyaman 13 farklı ülkede tanıtılacak
Adıyaman 13 farklı ülkede tanıtılacak
Ressam Durmuş’un SANKO Sanat Galerisin’deki sergisi ilgi görüyor
Ressam Durmuş’un SANKO Sanat Galerisin’deki sergisi ilgi görüyor
Gençlik ve Çocuk Festivali yoğun ilgi gördü
Gençlik ve Çocuk Festivali yoğun ilgi gördü
Çocuk felcine dikkat çekmek için Nemrut Dağı zirvesinde konser
Çocuk felcine dikkat çekmek için Nemrut Dağı zirvesinde konser
Gençlik ve Çocuk Festivali muhteşem konserlerle başladı
Gençlik ve Çocuk Festivali muhteşem konserlerle başladı
Gençlik ve Çocuk Festivali başlıyor
Gençlik ve Çocuk Festivali başlıyor
Ressam Haydar Durmuş 55’inci kişisel sergisini açtı
Ressam Haydar Durmuş 55’inci kişisel sergisini açtı
Üzüm sıkmada bin 700 yıllık ‘askıda baskı’ tekniği kullanılıyor
Üzüm sıkmada bin 700 yıllık ‘askıda baskı’ tekniği kullanılıyor
Adıyaman, İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek tanıtım günlerine hazırlanıyor
Adıyaman, İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek tanıtım günlerine hazırlanıyor
'Mahallemde Şenlik var' yoğun ilgiyle devam ediyor
'Mahallemde Şenlik var' yoğun ilgiyle devam ediyor
Perre Antik Kent'te 1800 yıllık 4 insan iskeleti bulundu - Videolu Haber
Perre Antik Kent'te 1800 yıllık 4 insan iskeleti bulundu - Videolu Haber
Adıyaman’da içerisinde 4 iskeletin bulunduğu bin 800 yıllık mezar bulundu
Adıyaman’da içerisinde 4 iskeletin bulunduğu bin 800 yıllık mezar bulundu
2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı başlıyor
2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı başlıyor
TURSAB Başkanı Bağlıkaya: Adıyaman’a katkımız olursa mutlu oluruz
TURSAB Başkanı Bağlıkaya: Adıyaman’a katkımız olursa mutlu oluruz
Yeni Mahallede sinema etkinliği
Yeni Mahallede sinema etkinliği
Fatih ve Malazgirt Mahallesi sakinleri yerel sanatçılarla coştu
Fatih ve Malazgirt Mahallesi sakinleri yerel sanatçılarla coştu
Tarihi Cendere Köprüsü’nde Kahtalı Mıçe ile senfoni dinletisi
Tarihi Cendere Köprüsü’nde Kahtalı Mıçe ile senfoni dinletisi
Tarihi Cendere Köprüsü’nde konser
Tarihi Cendere Köprüsü’nde konser
Sinema etkinliğiyle ile keyifler yerinde
Sinema etkinliğiyle ile keyifler yerinde
Hintliler Nemrut Dağı'na hayran kaldı
Hintliler Nemrut Dağı'na hayran kaldı
Takoran Vadisi keşfedilmeyi bekliyor
Takoran Vadisi keşfedilmeyi bekliyor
Adıyamanlı Zara türküleriyle Kahramanmaraşlıları mest etti
Adıyamanlı Zara türküleriyle Kahramanmaraşlıları mest etti
ADIMEK öğrencilerinden muhteşem kapanış programı
ADIMEK öğrencilerinden muhteşem kapanış programı
Yerel sanatçılar bu kez Bahçelievler sakinleri için söyledi
Yerel sanatçılar bu kez Bahçelievler sakinleri için söyledi
Rotary Bölge Guvernörü Adıyaman’da
Rotary Bölge Guvernörü Adıyaman’da
Nemrut Rotary Kulübüne Guvernör ziyareti
Nemrut Rotary Kulübüne Guvernör ziyareti
Gölbaşı'nda 'Akçabel İncir Festivali' düzenlendi
Gölbaşı'nda 'Akçabel İncir Festivali' düzenlendi
Sinema etkinliği mahalle mahalle yayılıyor
Sinema etkinliği mahalle mahalle yayılıyor
Fransız çift, Nemrut Dağı’nı dünyaya tanıtıyor
Fransız çift, Nemrut Dağı’nı dünyaya tanıtıyor

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim