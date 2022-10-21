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Atatürk Barajı’ndaki adada Mezopotamya Caz Festivali

Bu yıl birbirinden renkli festival ve uluslararası organizasyonlara sahne olan Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Mezopotamya Caz Festivali düzenlendi.

21 Ekim 2022 Cuma 22:33
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Atatürk Barajı’ndaki adada Mezopotamya Caz Festivali

Bu yıl birbirinden renkli festival ve uluslararası organizasyonlara sahne olan Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Mezopotamya Caz Festivali düzenlendi.

Komagene Bienal kapanış programı çerçevesinde Kommagene Yankıları temalı Mezopotamya Caz Festivali, 21 Ekim’de başlayıp 25 Ekim’de sona erecek. Kahta ilçesine bağlı Belören köyü yakınlarında Atatürk Barajı kıyısındaki adada düzenlenen Mezopotamya Caz Festivali’nde, Cansu Ergin ve Sami Hosseini’nin canlı performansları caz meraklıları tarafından ilgi ile izlendi.

Nemrut Dağı’nda, Kale ve Kahta merkezde de Caz Festivali’nin devam edeceğini ifade eden Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, “Bugün Komagene Bienal kapanış programı çerçevesinde Mezopotamya Caz Festivali programına başladık. İlk konserimizi adalardan Cansu Ergin ve Sami Hosseini ’n performansıyla tamamlamış olduk. Çok güzel bir etkinlik oldu hakikaten. Güzel bir performanstı. Burada caz meraklıları ile beraber adaya geldik. Buranın hem tarihi ve doğası ile beraber bu güzel etkinliği burada yaşamış olduk. Önümüzdeki 4 gün de yine diğer caz etkinliklerimiz olacak. Nemrut Dağı’nda, Kale ve Kahta merkezde devam edecek programlarımız. Tüm vatandaşlarımıza iyi eğlenceler diliyorum. Diğer programlarımıza da gelecek olan vatandaşlarımız varsa kaçırmasınlar diyorum” diye konuştu.

Düzenlenen Caz Festivalleri ile Nemrut Dağı’nın eteğinde geçmişe yolculuk yapmak isteyen tarih, müzik ve doğa tutkunları unutamayacakları anlar yaşayacak.

Kaynak: iha
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