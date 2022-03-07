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Ankara’daki Adıyamanlılardan hemşeri buluşması

Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ‘Biz Bir Aileyiz’ projesi kapsamında Ankara’daki Adıyamanlılar ve öğrenciler kahvaltı programında bir araya geldi.

07 Mart 2022 Pazartesi 11:44
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Ankara’daki Adıyamanlılardan hemşeri buluşması

Programa siyasetçiler, bürokratlar, iş insanları, sivil toplum kuruluşu başkanları ve öğrenciler katıldı.
Vakfın Öğrenci Temsilcisi Başkanı Havvanur Sarı, bursiyer öğrenciler adına yaptığı konuşmada vakfın Ankara’da okuyan öğrenciler için anlamının çok büyük olduğunu, kendileri için sıcak ve samimi bir ortam sağlandığını, gurbette kalmalarına rağmen asla yalnız kalmadıklarını, mesleki gelişimleri ile ilmi ve bilimsel çalışmalarda kendilerine rehberlik yapıldığını dile getirdi. Vakfın “Biz Bir Aileyiz” projesiyle öğrencilerin her tür sıkıntısı ve ihtiyaçlarıyla birebir ilgilenildiğinden bir aile sıcaklığı yaşadıklarını, iyi ki vakıfla tanıştıklarını belirterek tüm öğrenciler adına vakıf yönetimine şükranlarını dile getirdi.
Şube Başkanı Sayın Hüseyin Duran yaptığı konuşmada, vakfın çalışmalarından, Ankara’da okuyan Adıyamanlı öğrencilere vakıf olarak sağladıkları burs imkanlarının yanında, öğrencilerin ülkeye ve memleketlerine katkı sunacak bireyler olarak yetiştirilmelerinde vakıf olarak yapılan çalışma ve etkinliklerden bahsetti. Ayrıca vakıf olarak ihtiyacı olanla imkanı olanlar arasında bir köprü vazifesi gördüklerine, ülkemiz ve memleketimiz adına hayırlı hizmetler yapabilmek adına vakıf yönetimi olarak büyük bir fedakarlıkla çalıştıklarına, çok kıymetli emeklerin verildiğine değindi. Yakın zamanda vefat eden vakfın kurucularından ve bir vakıf insanı olan Ali Şahin'e Allah'tan rahmet dileyen Duran, vakfın çok değerli hemşerileri ve misafirleri bu sıcak ortamda bir araya getirmelerine vesile olduğu için ayrıca duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Programın onur konuğu Anayasa Mahkemesi Üyesi Sayın Hicabi Dursun ise yaptığı selamlama konuşmasında, Ankara'da bu soğuk kış gününde bu kadar Adıyamanlıyı bu sıcak ortamda bir araya getirebildiği için vakıf yönetimine teşekkürlerini dile getirdi. Bir Bayburtlu olarak Adıyamanlı kardeşleriyle bu sıcak ortamda bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Sayın Dursun, okuduğu enfes bir şiirle de programa coşku ve renk kattı.
Anayasa Mahkemesi Başraportörü Sayın Dr. Hamit Yelken ise Adıyamanlı hemşerilerine hitaplarında çok önemli konulara değindi. Yaptığı konuşmada Adıyamanlı hemşerileriyle bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirip Allah'ın birlik ve beraberliklerini daim kılması temennisinde bulunan Sayın Yelken, adalet ve hikmet kavramları üzerinde çok etkili bir konuşma yaptı. Programa katılanları selamlayarak bu tür etkinliklerin sık sık yapılması gerektiğini dile getirdi.
Ayrıca programa katılan kıymetli misafirlerden Hüseyin Büyükfırat, Asuman Kerkez, Prof. Dr. Bayram Altan, Helin Fırat ve Ali Toköz katılımcılara hitaplarında, tertip edilen bu güzel programda hemşerileriyle bir arada bulunmaktan dolayı duydukları memnuniyeti ve mutluluğu dile getirdiler.
Adıyamanlı sanatçılardan Zeynal Gül ve Yakup Evren ise söyledikleri yöresel türkülerle programa renk kattılar. Sunuculuğunu Vakıf Başkan Yardımcısı Sayın Sıtkı Küçükaslan’ın üstlendiği program, yöresel ürünlerin ağırlıklı olduğu kahvaltı ile sona erdi.

Kaynak: PHA
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