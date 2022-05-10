Altınşehir Anadolu lisesi e twining ile Adıyaman'ı yurt dışında tanıtıyor

İngilizce ogretmeni Sultan Bucak'in yürüttüğü 11-F sinıfından Cennet, 9-A sınıfından Mustafa ve Agit, 9-E sınıfından Ezgi ve Osman , 9-F sınıfından da İpek isimli öğrencilerin yer aldığı eTwinning “Let’s Get Connected” projesi etkinliklerinde sona gelindi. Yapılan çalışmalarda Polonya, Yunanistan, Romanya ekipleriyle çalışan İngilizce Öğretmeni Sultan Bucak ve öğrenciler, çalışmalarını Twinspace websitesi üzerinden yürüttüler.

Okul müdürü Yaşar USLU bu proje sayesinde öğrencilerin, ortak ülkelerin kültürel bilgilerini kazandıklarını, tarihin bazı unsurlarını öğrendiklerini, dil becerilerinin gelişmesinin yanı sıra öğrencilerin yabancı dilde iletişim konusunda özgüven kazandıklarını dile getirmiştir. Ayrıca öğrencilerin, proje görevlerini gerçekleştirmek için kullanılan çeşitli uygulamaların, web sitelerinin ve Web 2.0 araçlarının da nasıl kullanılacağını öğrendiklerini eklemiştir.