Ağca: Kütüphaneler, bilgi kaynaklarına ulaşmanın en doğru yoludur

Kütüphane Haftası nedeniyle açıklama yapan Ağca, “Günümüz dünyası, sürekli gelişmekte ve değişmektedir. Kitap ise bu gelişen ve değişen dünyanın en temel bilgi kaynağıdır” dedi.

Her alanda hızlı değişimin yaşandığı, bilim ve teknolojinin sürekli geliştiği günümüzde kitap, dergi, gazete ve her yayının ister dijital isterse kâğıt baskı olsun mutlaka takip edilmesi gereken bilgi kaynakları olduğunu kaydeden Ağca, bu bilgi kaynaklarına ulaşmanın en doğru yolunun başında kütüphanelerin geldiğine dikkat çekti.

Türk Kütüphaneciler Derneğinin girişimiyle 1964 yılından bu yana Mart Ayının son pazartesi ile başlayan haftanın Türkiye’de Kütüphane Haftası olarak kutlandığını anımsatan Ağca, şöyle devam etti:

“Bu yıl 28 Mart-03 Nisan 2022 tarihleri arasında kutlanacak Kütüphane Haftası için üniversitemizde de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. SANKO Üniversitesi olarak, akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin kütüphanemizin zengin kaynaklarından yararlanması için her türlü imkânı sağlıyoruz.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı 2021 raporuna göre 198 üniversite arasında; üniversitelerin ‘öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginliği’ sıralamasında 12’nci sırada yer alarak A kategorisinde değerlendirilen üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu tarafından en son 2019 tarihinde yayınlanan ‘Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporuna’ göre öğrenci başına düşen 150 e-yayın sayısı ile vakıf üniversiteleri sıralamasında 4’üncü sırada yer almıştır. 2020 yılında bu sayı öğrenci başına 176 oldu. Konfüçyüs’ün de dediği gibi ‘Ne kadar meşgul olduğunu düşünürsen düşün okumak için zaman ayırmazsan cahiIIiğe teslim olursun.’ Kütüphane Haftası dolayısıyla herkesi okumaya davet ediyoruz.”