Adıyamanlılar, Abdurrahman Önül'ün ilahileriyle güzel bir gece yaşadı

Adıyamanlılarla buluşan Türk Tasavvuf Müziği Sanatçısı Abdurrahman Önül, söylediği birbirinden güzel ilahi ve ezgilerle Adıyamanlıları kendisine hayran bıraktı.

Adıyaman Belediyesi tarafından Abdulhamit Han Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konseri dinlemek için salonu dolduran Adıyamanlılar, Abdurrahman Önül'ün seslendirdiği ilahilerle Ramazanın manevi atmosferinde güzel bir gece yaşadı.

Söylediği ilahilerle büyük beğeni toplayan Abdurrahman Önül, böyle bir geceyi düzenledikleri için Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.Gecenin anısına Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, sanatçıya teşekkür plaketi ve hediye takdim etti.