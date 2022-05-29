Adıyamanlı kitapseverler hayranı oldukları yazarlarla bir araya geliyor

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen ve 100'den fazla yazar ile yayınevlerinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Kitap Fuarı'nı ziyaret eden Adıyamanlı kitapseverler, oldukça güzel zamanlar geçirme şansı buldu.

Adıyaman Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kitap Fuarı'nın son etkinliğinde ünlü yazarlar Abdurrahman Uzun, Hayati İnanç, Bircan Yıldırım ile Savaş Barkçin'in söyleşisine katılma imkanı bulan Adıyamanlı kitapseverler söyleşi sonunda yazarlara kitaplarını imzalattı.

Günün ilk programında yazar Abdurrahman Uzun, Adıyamanlılarla düzenlenen söyleşide bir araya geldi. Yaklaşık bir buçuk saat devam eden programda genel anlamda 'oku' ayeti üzerinde duran Abdurrahman Uzun, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinin oku olduğunu dile getirerek, herkesin çok okuması gerektiğini söyleyerek, "Kitabı mukaddesatı, hayatı okumamız lazım. Hayatımızın navigasyonuna nereye gideceğimizi yazalım. Kulluk diyarına gideceğimizi yazalım. "Hakikata, doğruya gidelim" dedi. Yazar daha sonra Destek Yayınları standına geçerek, kitaplarını imzaladı.

Günün ikinci programında ise yazar Hayati İnanç hayranlarıyla düzenlenen konferansta bir araya geldi. Yoğun ilgi gören konferansta salonu hıncahınç dolduran kitapseverler yaklaşık bir buçuk saat süren konferansı pür dikkat dinledi. Katılımcıların yoğunluğundan enerji alan Yazar İnanç, Osmanlıca beyt ve şiir okuyarak konuşmasına başladı. Osmanlı Padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaşamından bahseden İnanç, Kanuni'nin şair olduğunu söyledi. Osmanlı dönemindeki ünlü şairler Şair Nabi ve Şair Baki'den de bahseden İnanç, dönemin şairleri ile Kanuni arasında geçen diyaloglarından bazı kesitler sundu. Osmanlıca şiirler okuyarak akabinde Türkçe tercüme etti. Programın sonunda Profil Kitap yayınları standına geçerek kitaplarını imzaladı.

Bir başka etkinlikte ise bu kez yazar Bircan Yıldırım 'Hayallerine Ulaşmak Sandığından Daha Kolay' konulu söyleşi de kitapseverlerle buluştu. Bolluk, bereket, aşk, başarı konularında yaşanan tıkanıklıkların çözümü ile ilgili teknik konusunu vurgulayan Yıldırım, çözüm odaklı bilgiler sundu. 45 dakika devam eden söyleşisine katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Söyleşi sonrasında yazar Destek Yayınları standına geçerek hayranları için kitaplarını imzaladı.

Ve son programda kitapseverlerin karşısına bu kez Yazar Savaş Barkçin çıktı. 'Mümin Kimdir' başlıklı söyleşi gerçekleştiren yazar Barkçin, "Bir mümin, önce Allah ve Resulüllahın rızasını almaya çalışmalıdır. Müslüman'ın ölçüsü kuran ve sünnettir. Kuran ve sünnete uymak elzemdir. Ne yaparsanız yapın her şeyi mahşer için yapınız. Allah'ı bilelim, Hz. Peygamber efendimizi bilelim" dedi. Programın sona ermesiyle birlikte Yazar Barkçin, Semerkand Yayınları standına geçerek, kitaplarını imzaladı.