Adıyaman'da 'Sokak Oyunları Şenlikleri'nin üçüncüsü yapıldı

Somut olmayan kültürel miraslardan olan sokak oyunlarını yeniden canlandırılarak korunması ve sonraki nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla başlatılan ve geleneksel hale gelen Sokak Oyunları Şenliklerine bu yıl Adıyaman Anadolu Lisesi, Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ve Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi katıldı.

Pandemi süreci nedeniyle önceki yıllar yapılamayan şenlikler bu yıl 4 oyun üzerinden gerçekleştirildi. Öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve velilerin de katıldığı şenliklerde bu yıl yöresel oyunlardan Deleme, Beştaş, Çember ve İp Atlama oyunları oynandı.

Adıyaman Belediyesinin destekleri ile Adıyaman Anadolu Lisesi ve Borsa İstanbul Anadolu Lisesi etkinlik alanlarında gerçekleştirilen ve iki gün süren şenliklerin sonunda duydukları memnuniyetlerini dile getiren okul müdürleri, kültürün yaşatılması ve gençlere tanıtılması noktasında önemli ve anlamlı bu organizasyondan dolayı Kent Konseyine teşekkür ederek şunları söylediler:

"Oyunların öğrencilerimize ve kültürümüze çok önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimizin kültürlerini tanımaları ve yaşatmaları bakımından bu organizasyonu önemsiyoruz. Geleneksel sokak oyunlarımız aynı zamanda çocuklarımızın fiziksel, bedensel ve zihinsel yönden gelişmelerine de olumlu etkiler yapmaktadır.

Hem eğitimci, hem idareci hem de bu memleketin insanı olarak bizler, çocuklarımızın gelişmeleri ve sosyalleşmeleri bakımından önemli olan ancak unutulmaya yüz tutmuş olan sokak oyunlarımızı yeniden canlandırmayı ve çocuklarımızın hayatlarında uygulamalarını sağlama noktasında üzerimize düşenleri yapmak durumundayız. Bu etkinlik sürecinde okullarımızda gerçekten bir şenlik havası yaşandı. Öğrencilerimizin yanında öğretmenlerimiz ve diğer personellerimizin de katıldığı şenliklerin çok güzel geçtiğine inanıyoruz. Oyunların okullarımızda yapılması mahalle sakinlerimizin de ortamı teneffüs etmelerini sağlamıştır. Bu anlamda Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel’e, Başkan Vekili Abdulkerim Işık’a ve yürütme kurulu üyelerine çocuklarımızın ve kültürümüzün gelişmesi adına teşekkür ediyoruz."

Sokak Oyunları Şenliğinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini belirten Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel ise konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu şekilde bir şenliği ilk defa gerçekleştirdiğimizde büyük beğeni almıştık. Okullarımızın çabası takdire şayandı. Bu yıl önceki yıllara oranla katılımcı okul sayısını arttırdık. Kısmet olursa önümüzdeki yıllarda hem katılımcı okul sayısını hem de oyun çeşitliliğini daha da arttırmayı planlıyoruz. Bu yıl öğrenciler ve büyükler kategorisinde yarışan yarışmacılarımız oyunlarımıza tatlı bir rekabet, renklilik ve heyecan kattılar, sağ olsunlar.

Bu yılki oyunlarımıza desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç’a teşekkür ediyorum. Ayrıca bizimle iş birliğine girerek kültürümüze önemli bir katkı sunan Adıyaman Anadolu Lisesi Müdürü Abdulkerim Işık’a, Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Küçük’e, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Pamukçu’ya ve Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi Müdürü M. Murat Selçuk’a teşekkür ediyorum. Oyunlarımızın düzenli geçmesinde önemli katkısı olan hakemlerimiz Ahmet Akil Yağınlı, Mehmet Sait Dolgun, Fatma Işık ve Emine Hanım Akan’a, oyunlarımıza katılarak heyecan, tatlı rekabet ve eğlence katan sevgili öğrencilerimize ve değerli hocalarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Oyunlarımızın ikinci gününde oyun alanımızı ziyaret ederek oyuncularımızla sohbet eden ve bizleri destekleyerek motive eden İl Milli Eğitim Müdürümüz Ramazan Aşçı’ya da hassaten teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Oyunların ikinci gününde Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde yapılan yarışmaları ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı oyunculara başarılar dileyerek şunları söyledi:

"Adıyaman Konseyini tebrik ediyorum. Kültürümüzün yaşatılması ve sonraki nesillere aktarılmasında önemli bir etkinliğe imza atıyorlar. Çocuklarımızın birçok yönden gelişmesini olumlu etkileyen sokak oyunlarımızın gençlerimize sevdirilmesi ve alışkanlık haline gelmesi önemlidir. Bu anlamda Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel başta olmak üzere, yürütme kurulunu ve bu etkinliklere emeği ve katkısı geçen herkesi tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

Oyunlarda dereceye giren oyunculara madalya verilirken, Sokak Oyunları etkinliklerinin anısına şapka ve tişörtler hediye edildi. Oyunlara katılarak katkı sunan okul müdürlerine ve hakemlere plaket takdim edildi.