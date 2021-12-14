Adıyaman'da şiir dolu bir gece

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Adıyaman Şiir Akşamları’ programı dolayısıyla Adıyamanlı şiir severlerle bir araya gelen Adıyamanlı şairler, birbirinden güzel şiirlerini onlar için seslendirdi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleşen şiir dinletisi programına yoğun ilgi gösteren şiir severler, Adıyamanlı şairlerinden Fahrettin Çelik, Nazan Taştan Yapıcı, Murat Kayış, Fahri Berk ve Yakup Tosun'un fon müziği eşliğinde seslendirdiği şiirlerle mest oldu. Davetlilerden büyük beğeni toplayan şairler, program sonunda ayakta alkışlandı.

Böyle güzel bir geceyi organize eden Adıyaman Belediyesi'ne ve şairlere ayrı ayrı teşekkür eden davetliler, harika bir gece geçirdiklerini ifade etti.