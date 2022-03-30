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Adıyaman'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' isimli tiyatro büyük beğeni topladı - Videolu Haber

Adıyaman'da, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkezi tarafından organize edilen "Hayatlarımız Sallanmasın" isimli tiyatro, sahnelendi.

30 Mart 2022 Çarşamba 16:42
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Adıyaman'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' isimli tiyatro büyük beğeni topladı - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi Konferans salonunda Merve Bekmezci Aslan’ın yazıp, yönettiği ve Adem Güngör, Aysu Dokur, Akif Söylemez ile Şükran Kaya’nın rol aldığı "Hayatlarımız Sallanmasın" tiyatro oyunu, bir ailenin ve bir bireyin afet anında ve sonrasında, başlarına gelebilecek durumları ve bu durumlar karşısında neler yapmaları gerektiğini yer aldığı tiyatro oyununda anne, baba ve iki çocuk farklı bilinçte ve tecrübede oldukları için, her birinin tecrübesi ve bilinci sahnelendi.
Etkinliğe Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış parti üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Deprem ve doğal afetler noktasında duyarlı olunması gerektiğini belirten Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç,"Genel merkez tarafından gönderilen depreme yönelik bir tiyatro sergilendi. Bölgemiz deprem bölgesi bu anlamda bir farkındalık oluşturmak anlamında etkinlik düzenlendi. Tabi deprem ve doğal afetler noktasında duyarlı olmak lazım. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, ise şunları söyledi:
"Genel merkezimiz tarafından Hayatlarımız Sallanmasın isimli tiyatro sergilendi. Aslında felaketler gelmeden önce hazırlık yapmak buna hazır olmak toplumsal olarak hepimiz açısından bir görev teşkilatımızda bu duyarlılığı ortaya koyma ile ilgili bir çalışma yaptılar bizlerde bütün ekip olarak izledik"

Kaynak: PHA
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