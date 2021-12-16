Adıyaman’da Gençlik Merkezine ilgi artıyor

El sanatları Atölyesi faaliyetlerinden Filografi, Resim, Akıl Zeka Oyunları, Çoklu Sanat eğitimlerini yerinde inceleyen İl Müdürü, Karakalem Yağlı Boya Resim Kursundaki gençlerle sohbet edip onlarla birlikte öğrendiği resim teknikleri ile çizimler yaparak onlara eşlik etti.

Gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak, gençleri sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek aynı zamanda kişisel, sosyal ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmasına yönelik faaliyet gösteren Gençlik Merkezini ziyaret eden İl Müdürü Fikret Keleş, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ayhan Tekin’den gençlik merkezinde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alarak, gençlerin eğitim gördüğü atölyeleri inceledi.

Atölyeleri tek tek gezerek burada kurslardaki gençlerle bir süre sohbet eden İl Müdürü Fikret Keleş, amaçlarının ülkenin geleceği olan gençlere daha iyi hizmet edebilmek olduğunu belirterek, tüm gençleri düzenlenen faaliyetlere katılmaya davet etti.

Gençler en büyük güçleri olduğunu belirten İl Müdürü Fikret Keleş,"Gençlik bizim en büyük gücümüz, gençlik bizim en büyük inancımız ve umudumuz. O yüzden gençlerimizle birlikte çalışmak, gençlerimizle birlikte üretmek bizim felsefemiz, yol haritamız. Adıyaman’da 3 Gençlik Merkezi, 7 Genç Ofis ile ilimizde 32 binden fazla gence sosyal ve sportif faaliyetler düzenliyoruz. Gençlerimizin vakitlerini dolu dolu geçirdikleri her türlü donanıma sahip olan, Gençlik Merkezlerimizde ve Genç Ofislerimizde gençlerimiz tamamen ücretsiz olarak kurslara katılıyor ve bütün imkânlardan faydalanabiliyor. Ben ilimizdeki bütün gençlerimizi “Gençlik Merkezimizde Sen Varsın” sloganı ile Gençlik Merkezlerimize davet ediyorum" dedi.