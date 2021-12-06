Adıyaman’da en iyi ‘Tütün Hasadı’ fotoğrafı belirleniyor

Adıyaman Belediyesi tarafından tütün tanıtımı için düzenlenen fotoğraf yarışmasında, jüri üyeleri en iyi kareyi seçmek için çalışmalara başladı.

Adıyaman Üniversitesi ile Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği’nin de desteklerini alarak gerçekleştirilen yarışma hakkında bilgi veren yetkililer, “Adıyaman’ımızın en önemli tarımsal ürünlerinden bir tanesi olan Adıyaman tütünün tanıtımı için düzenlediğimiz ‘Adıyaman’da Tütün Hasadı’ konulu fotoğraf yarışmasına yapılan 553 eser, seçkin jüri üyeleri tarafından değerlendirilmeye başlandı. Kısa süre içerisinde sonuçlanacağı tahmin edilen yarışmada dereceye giren fotoğraflara çeşitli ödüller verilecek. Bu kapsamda, birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL, 3 adet mansiyon ödülü için ise 500’er TL ve 10 adet sergileme için ise 250’şer TL ödül dağıtacak olan belediyemiz, sanata ve ilimizin değerlerine katkılar sunmaya devam edecek” dedi.