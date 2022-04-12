Adıyaman'da çölyak hastalarına gıda desteği

Sosyal yardım çalışmalarıyla takdir toplayan Adıyaman Belediyesi, ildeki çölyak hastalarına glütensiz mamullerden oluşan gıda paketleri dağıttı.

Adıyaman Çölyak Derneği ile ortak gerçekleştirilen etkinlikte çölyak hastalarına dağıtılan paketlerle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yardımların 300 aileye ulaştırıldığını söyleyerek "İlimizde bulunan çölyak hastalarına yönelik gıda paketi dağıtımını bu Ramazan ayında da gerçekleştirdik. Paketlerin içerisinde tatlı ve tuzlu yiyecekler ile ekmekten oluşan glütensiz gıda paketleri bulunuyor. İnşallah bu destekle çölyak hastalarımıza bir nebze olsun katkıda bulunmuş oluruz" diye konuştu.

"Kafe- fırın tesisinin açılması bu hastaların hayatını kolaylaştıracak bir adım olacaktır"

Emeği geçenlere teşekkür eden Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan ise şunları söyledi:

"Adıyamanlı çölyak hastalarına glütensiz gıda kolisi hazırladık. Adıyaman Belediye Başkanı Sayın Dr. Süleyman Kılınç , Başkan yardımcısı Sayın Ramazan Oruç ve Kültür Müdürü Sayın Mehmet Hasan Bereket Beye teşekkür ederim. Bu yardımların devamlı olarak yapılması, ilçe belediye başkanlarının da bu şekilde yardımcı olmaları ve özellikle sıcak ekmek, simit, kurabiye ve glütensiz tatlı çeşitleri üretimi yapılan bir kafe- fırın tesisinin açılması bu hastaların hayatını kolaylaştıracak bir adım olacaktır."

Gıda paketlerinden teslim alan hak sahipleri ise Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan destekten dolayı Belediye Başkanı Kılınç'a ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.