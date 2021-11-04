Adıyaman’da çocuklar tiyatroyla buluşacak

5 ve 6 Kasım 2021 tarihlerinde, Erdal Ozan Metin tarafından yazılan, Caner Kadir Gezener tarafından yönetilen çocuk oyunu ‘Yunus Diye’yi Adıyamanlı çocuklar için sahneleyecek olan Adıyaman Belediyesi, Kasım ayı boyunca da birbirinden güzel etkinliklere imza atacak.

‘Yunus Diye’ adlı çocuk tiyatro oyunu hakkında bilgi veren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, 2 gün boyunca 3 perde halında tiyatro severlerle buluşacak olan oyunun 5 Kasım Cuma günü saat 10.30 ila 13.30 seanslarıyla, 6 Kasım Cumartesi günü de 14.00 seansıyla Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda sahneleneceğini söyleyerek, tüm minikleri ücretsiz sahnelenecek olan bu güzel oyuna davet etti.

Yetkililer ayrıca, Kasım ayı içerisinde birbirinden güzel etkinliklere imza atılmaya devam edileceğini de sözlerine ekleyerek şunları dile getirdi: “Kasım ayı içerisinde programlarımız hız kesmeden devam edecek. Buna göre, 18 Kasım’da Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Gösterisi, 23 ile 24 Kasım tarihlerinde de öğretmenlerimiz onuruna ‘Bizim Yunus’ adlı tiyatro oyunu halkımızla buluşacak.”