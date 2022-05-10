Adıyaman'da 'Bilsem Piyano Günleri III Şenliği' coşkuyla başladı

Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda başlayan 'Adıyaman BİLSEM Piyano Günleri Şenliği'ne Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Ahmet Günaydın, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanı Arif Karakuş, Özel Eğitim ve Rehberlikten Sorumlu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Çelenk, Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selin Oyan, Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Toptaş ve öğretim üyeleri, kurum müdürleri, öğretmenler, veliler ile öğrenciler katıldı.

Adıyaman ili genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören farklı okullardan 185 öğrencinin performans sergileyeceği ve 2 gün, 4 oturum şeklinde sürecek şenlik büyük bir coşkuyla başladı.

Açılış konuşmasında Proje Koordinatörleri Müzik Öğretmeni Canan Yıldız, Ferit Yelken, Adem Kaya ve BİLSEM Müdürü Dr. Fuat Tokur'a bu güzel organizasyon için teşekkür eden Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,"Şenlikte Adıyaman ili genelinde okullarda piyano çalan yetenekli öğrencilerin çalışmalarının sergilenmesini sağlamak, öğrencilerin sadece okulu ile sınırlı kalmaması ve farklı dinleyicilere performans sunumu yapılmasının sağlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda projeye katılan okullardaki öğrencilerin öz güvenlerinin artmasını sağlayarak akranlarının piyano çalışmalarını izlemeleri ve onları dinleyerek farklı ufuklar açılması sağlamış olacaktır. Bununla birlikte projeye katılan danışman öğretmenlerin farklı örnekleri görmeleri ve repertuar paylaşımları sağlanmış olacaktır. "dedi.