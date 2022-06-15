Adıyaman'da 65 yaş üstü vatandaşlara 'Aktif Yaşam ve Eğitim' imkanı

Sosyal belediyecilikte örnek çalışmalara imza atan ve bu çalışmalarında önemli projeleri hayata geçiren Adıyaman Belediyesi, ilde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar için önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında, Adıyaman'da ikamet eden 65 yaş ve üstü vatandaşların yararlanabileceği 'Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'nin kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacağını söyleyen yetkililer, proje kapsamında katılımcıların okuma-yazma, Kur'an-ı Kerim, resim, yöresel el sanatları kursları ile psikolojik destek, spor, müzik ve kuaför ve berber gibi kişisel bakım hizmetlerden yararlanabileceklerini dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Adıyaman Valiliği koordinasyonunda Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen projeye ilde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Adıyaman İl Müftülüğü'nün de destek verdiğini söyleyen yetkililer, proje kapsamında katılımcılara yönelik kurslar ve desteklerin yanı sıra kültürel faaliyetler çerçevesinde geziler düzenlendiğini de ifade etti.