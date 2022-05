Adıyaman’da 6. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı - Videolu Haber

Medya Trend Fuarcılık tarafından Adıyaman-Kahta karayolunun 5'nci kilometresinde bulunan Fuar Merkezinde 11-15 Mayıs tarihleri arasında devam edecek olan 6.Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarın açılışı yapıldı.

Yapılan açılışa Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Göksu ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş ve çiftçi katıldı.

"Türkiye'nin en kapsamlı fuarları"

Fuar Medya Trend Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül’ün, açış konuşmasıyla başladı. Gül, konuşmasında;"6 yıl oldu. 6 yılda baya bir yol gittik fuar olarak Adıyaman'ın en önemli fuarlarından birisi Adıyaman Gıda-Tarım Hayvancılık Fuarı artık bir sektör oldu fuarcılık Adıyaman'da bu sektörle birlikte bir çok firmamız artık bu takvimin içerisine yıl boyu programların içerisine Gıda-Tarım Hayvancılık Fuarı'nda eklediler. Ve şuanda Adıyaman fuarına katılan 70'in üzerinde sektöre firmaları ve 9 tane traktör firması yerini aldı bağlantılarını, görüşmelerini ve yeni ürünlerini tanıtmak için fuar merkezine geldiler. Bu hazırlık 6 ay sürdü bizim için en son pandemiden önce Ekime ertelenen tarım fuarımız vardı. Ama bundan önce 2019'da Türkiye'nin en kapsamlı fuarları arasına giren ve 14 tane traktör bayisinin ve 96 firmanın katılmış olduğu bir tarım fuarı geçirdik. İnşallah pandeminin etkisinin azalmasıyla fuarımız yine eski haline gelecek ve dolu dolu bir fuar geçireceğiz. Ben desteklerinden ötürü sayın valimize ve tüm kurum müdürlerimize, belediyemize çok teşekkür ediyorum."dedi.

"Tarımsal üretimin arttırılması yönünde büyük bir mesafe kat etti"

Ardından söz alan Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nurettin Kıyas ise,"Adıyaman ilimiz gerçekten son yıllarda tarımsal üretimin arttırılması yönünde büyük bir mesafe kat etti. Sayın valimizin desteğiyle bizde ilimizde Özel İdarenin desteğiyle bir çok projeyi destekliyoruz tarımsal üretimimiz gittikçe artmaktadır. Ürün çeşitliliğimiz ve ürün desenimiz Türkiye'deki bir çok ile göre daha güçlü ürün konusunda da Türkiye'de bir çok ürün konusunda ilk on sıra konumundayız. Bu nedenle ürünlerimizin pazara sunulması, üreticiye ulaştırılması ve katma değerli hale getirilmesi için bu tür organizasyonlar çok önemli, çok değerlidir."şeklinde konuştu.

"Gıda çağımızın ve geleceğin sektörü insanlar yemeden, içmeden yaşayamazlar"

Son olarak kürsüye çıkan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, Adıyaman’ın tarım potansiyeline ve teknik tarıma dikkat çekerek,"6'ıncısı düzenleniyor ben 2'incisine katılıyorum. 6-7 ay önce ilkini yapmıştık. Arkadaşlarımız anlattı Adıyaman bir tarım kenti. Tarım ve hayvancılık kenti ama özellikle tarım kenti ve potansiyelimiz bizim düşündüğümüzün çok üzerinde Adıyaman potansiyeli yaklaşık 20 yıl önce başlatılan badem projesi ile şuanda Adıyaman, Kahta merkez ve diğer ilçelerle birlikte Türkiye'de bir numaralı yerde oturuyorum. Üretimde de, ekili alanlarda da hatta ekili alanlarda tam artışı, tam bir verim sağlandığında açık ara önde olacak. Şuanda 30 bin civarındaki üretim belki 50, 60,80, 100 civarına çıkacak. Biz tarım ürünlerinin bir kısmını ithal ediyoruz. Badem bunlardan bir tanesi, ceviz bunlardan bir tanesi bademde bir numarayız. Yine çok göz ardı edilen biz geldikten sonra Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte aslında potansiyel olan cennet hurması dediğimiz meyveye de ciddi yatırım yapıyoruz. Geleceğin sektörlerinden bir tanesi kurutulabilirse, kurutma yöntemi var. Büyük bir artı değer sağlıyor. Yine nar ilk ondayız Türkiye'de ve her yıl biz 60 bin, 70 bin civarında fidan dağıtıyoruz sadece biz valilik olarak bu vatandaşın kendi alıp diktiği fidan hariç nar üretiminde de ben inanıyorum ki; birkaç yıl içinde ilk 3'e, ilk 5'e geçeceğiz. Gıda çağımızın ve geleceğin sektörü insanlar yemeden, içmeden yaşayamazlar. Ve dünyamız o kadar değişiyor, genişliyor ki kaliteli yiyip içme ve organik tarım gündeme geliyor. Biz artık geleneksel tarım yöntemleri ile değil, teknik tarım yöntemleriyle çalışmalıyız."değerlendirmesinde bulundu.

"Organizasyonu düzenleyen Medya Trend Fuarcılık'a teşekkür ediyorum"

Mevcut toprağı en verimli şekilde işlenmesi gerektiğini aktaran Vali Çuhadar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Evet, bizim elimizde topraklarımız var. Tarım yapıyoruz. Ama Hollanda Konya kadar olmayan Hollanda bizden çok süt üretiyor, bizden çok peynir üretiyor sadece Konya kadar alanı var. Demek ki; bizim teknik tarımda ilerlememiz gereken, almamız gereken mesafe epey mesafe var. Toprak elimizdeki en sınırlı varlık birkaç santimetresi için binlerce yıl gerektiriyor çok değerli o zaman toprağı arttıramayacağımıza göre, genişletemeyeceğimize göre, büyütemeyeceğimize, okyanusları doldurup tarla yapamayacağımıza göre mevcut toprağı en verimli şekilde işletmeliyiz. Bunun yolunda teknikten geçiyor arkadaşlar. İşte bu fuarlar üretici ile sanayiciyi birleştiren aynı zeminde onları konuşturan ve teknik tarımın önündeki engelleri kaldırmaya yönelik teknik tarımın önünü açan organizasyonlar ben bu organizasyonu düzenleyen Medya Trend Fuarcılık'a teşekkür ediyorum. Bu tür fuarların sayıların artmasını temenni ediyorum. Biz bir tarım kentiyiz ama idamız tarıma dayalı sanayide Türkiye'de ilk on il arasına girmek belki ilk beş arasına girmek."

Yapılan konuşmalarının ardından 6. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı davetliler tarafından açılış kurdelesi kesildi. Açılış töreni, davetlilerin fuar alanında yer alan stantları gezerek, görevlilerden bilgi almasıyla sona erdi.

Haberin Videosu :