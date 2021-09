Adıyaman’da 5. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı - Videolu Haber

Medya Trend Fuarcılık tarafından Adıyaman-Kahta karayolunun 5'nci kilometresinde bulunan Fuar Merkezinde 22-26 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan 5.Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarın açılışı yapıldı.

Yapılan açılışa Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Gölbaşı İlçe Kaymakamı İhsan Ayrancı, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Göksu ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Adıyaman’da ellimizden gelenin en iyisini yapacağız”

Fuar Medya Trend Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül’ün, açış konuşmasıyla başladı. Gül, açıklamasında; “Adıyaman’da 2012 yılından bu yana yapmış olduğumuz çeşitli fuarların üzerine Türkiye’de yapılmayan ihtisas fuarlarını gerçekleştirmek bizlere nasip olur inşallah. Biz Medya Trend Fuarcılık olarak Adıyaman ve Türkiye’nin her yerinde fuarlar düzenlemekteyiz ve bu fuarlar ihtisas fuarlarında gerçekleştirmekte Şanlıurfa, Ankara, İstanbul gibi birçok şehirde ihtisas fuarları düzenledik. Adıyaman’da fuar merkezinin yapımında Milletvekilimiz Ahmet Aydın büyük bir katkısı var. Şanlıurfa’dan Malatya’dan birçok ilden önce yapılan bir fuar merkezi burada birçok fuar gerçekleştirdik. Bundan sonrada ilimizin tanıtılması noktasında gerek il dışında gerek Adıyaman’da ellimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

“Adıyaman tarımda çok önemli mesafeler aldı”

Ardından söz alan Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nurettin Kıyas ise, “Adıyaman tarım potansiyeli açısından Türkiye’de önemli bir yere sahip nar, badem, bağcılık, fıstık, hurma gibi birçok üründe Türkiye’de ilk onda olan bir ilimiz valimizin desteleri ile tarımda çok önemli mesafeler alınmış bizlerde kurum olarak çiftçilerimizin ürünlerinin daha katma değerler haline gelmesi için ürünlerimizin piyasada hak ettiği yeri bulması ve üretim alanlarımızın artması konusunda gerekli çalışmaları yapacağız. Bu konuda gerek çiftçilerimizin sorunları ile yakından ilgilenen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

“Korkunç bir kuraklık ile karşı karşıyayız”

Daha sonra kürsüye gelen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yaşanan kuraklığa dikkat çekerek, bazı bölgelerde yapılan vahşi sulamaya tepkisini dile getirdi.

Başkan Kılınç, açıklamasında; ”Şuan ki, eğilim dünyada temiz hava, temiz gıda ve temiz su bunlardan taviz veremeyiz. Bu çerçevede çalışmak zorundayız. Adıyaman geneline bakıldığımız zaman dile getiriyoruz. Özellikle tarımda sulama konusunda gerideyiz. Bunu hızlı bir şekilde telafi etmemiz lazım. Sulama deninde kaynaklar sınırsız değil, ama nereye gitsem bazı yerlerde vahşi sulama yapılıyor. Korkunç bir kuraklık ile karşı karşıyayız. Dağ köylerinde içme suyu bulamıyoruz. O yüzden hızlı bir şekilde vahşi sulamadan kurtulup yağmurlama geçmemiz lazım. Müthiş bir potansiyele sahibiz. Yağmurlama ve damlama usulü ile ve girdileri çok ucuza düşürüp çiftçimize destek olmamız lazım. Bizlerde yerel belediye olarak ellimizden geldikçe hayvancılık noktasında bir takım girişimlerimiz var. Onun için hep beraber önümüzdeki yılların daha kurak olabileceği daha sıcak olabileceğini düşünerek şimdiden önlem almamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

“Gıdayla ilgili Türkiye’de çok ciddi bir sıkıntı ile karşı karşıyayız”

Ardından söz alan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere ise, “Bugün Adıyaman’da çok önemli bir güne imza atıyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Fuarlar illerin tanıtımda ve kültürel açıdan ilerlemesi noktasında önemli fuarımız Gıda ve Tarım Fuarı Adıyaman kabul etmek lazım. Bir tarım kentti dolayısı ile tarım kenti olan Adıyaman’da bu kıymetli ve bereketli topraklarda böyle fuarların yapılması işin önemini daha iyi artırıyor. Adıyaman son günlerde tarım konusunda badem başta olmakla tütün konusunda Türkiye’de kendisinden söz ettiren bir kent bu insanlarımız için önemli bir başarı inşallah diğer ürünlerde de hak ettiğimiz yere geliriz. Bu konuda kurumlarımız ile birlikte güzel işlere imza atarız. Ama tarım kenti olmamızın da şuanda içinde bulunduğumuz bir takım olumsuzluklarda var. Özellikle şuanda zor bir sürekten geçiyoruz. Kuraklıkla karşı karşıyayız. Kuraklık ve Covid-19 gıda ve tarımı çok etkileyen meseleler bu işte sadece sağlık boyutu yok, üretim boyutu da var” dedi.

“Tarımla ilgili sıkıntılar var”

Tutdere, konuşmasının devamında kent olarak kuraklık ve Covid-19 salgının olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmanın gerekliliğine değinerek, şunları kaydetti: “Kurumlarımızın ve hükümetimizin gerekli çalışmaları yapması lazım. Gıda ile ilgili Türkiye’de çok ciddi bir sıkıntı ile karşı karşıyayız. Ülkemiz gıda ve tarımda çok alanda ithalatçı konumunda özellikle yanlış tarım politikalarının da neticesi olarak istediğimiz düzeyde değiliz. Bunu da hükümetin dikkate alması lazım. Tarım desteklenmesi özellikle bu konuda istihdamın artırılması Türkiye için çok önemli bizim Adıyaman’da sulama projelerinin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Adıyaman’ın kıymetli topraklarının bir an önce su ile buluşması lazım. Bunu bir an önce gerçekleştirmemiz lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında bütçe görüşmelerinde Adıyaman’ın sulama projelerine hak ettiği desteğin verilmesi için ellimizden geleni yapacağız. Adıyaman’ın geride kalan projeleri içinde ellimizden geleni parlamentoda ellimizden geldiği kadar dile getireceğiz. Tarımla ilgili başka sıkıntılarda var. Derin bir ekonomik krizlerde karşı karşıya ülkemiz bu krizlerde en yoğun hissedenler çiftçilerimiz özellikle tarımda girdi fiyatlarının yüksekliği mazot, ilaç ve gübre fiyatlarının yüksek olması çiftçide büyük bir karamsarlığa sebep vermiş biz Adıyaman’dan bu çağrımızı yapalım. Tarım ve Gıda sektörünün canlanması için mutlaka ama mutlaka acilen çözüm odaklı yasal değişiklilerin ve tedbirlerin alınması gerekiyor. Eğer biz bunları sağlayamasak çiftçilerimiz 2022 yılında istedikleri kadar üretim yapamayacaklar geçen günler Kahta’da tohum üreten bir işletmeyi gezdiğimde her taraf tohum doluydu ama geçen yıl bu tohumların hepsi satılmıştı ama tohum ve gübre fiyatlarının yüksekliğinden dolayı çiftçiler kararsız ne ekeceklerini bilemediklerinden dolayı tohumlar ellimizde dediler. Bu mesajı iyi okumak lazım ve bu mesajdan ders almamız lazım. Çiftçilerimizi rahatlık ile tarlarını ekebilecek ürettiği ürünü satacak ve pazarlayacak imkanlarını hatırlatmak lazım. Bizler çiftçilerimizin ve üreticilerimizin özellikle gıda ve tarım sektörünün kalkınması için ne gerekiyorsa yapacağız.”

“Tarım olmasa olmaz, dünya gıda üzerine dönüyor”

Tutdere’nin konuşmasıyla birlikte kürsüye gelen AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "Bu tür etkinlikler son derece önemli şehirlerin marka değerlerinin ön plana çıkaran etkinliklerdir. Bu fuar merkezinin kurulmasından o günde bu güne imkanımız olduğu müddetçe bu tür fuarlara katılarak hemşerilerimizle olmaya çalıştık. Bu imkanlar bölgemizde olan ilkler arasında gıda tarım ve hayvancılık fuarı tabi dünya gıda üzerine dönüyor. Tarım olmasa olmaz, önce insanın doyması lazım. Tarımın bir parçası olarak hepimizin destek vermesi gereken bir unsur. Elbette eksiklerimiz olacak, yapabileceğimiz daha çok şey var” dedi.

“Mevcut ürünlerin kalitesini artıracağız”

Korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen bölgeye yapılan yatırımlardan bahseden Aydın, açıklamasının devamında ise, “Bu şehirde 2002 yılında toplam dağıtılan tarımsal destek imkanı 30 milyon lira yıllık şuanda dağıtılan destek 253 milyon lira dağıtıldı tarımsal destek olarak yüzde bine yakın bir artış var. O günden bu güne Adıyaman’a tarımsal destek anlamında 1 katrilyon 415 milyon tarımsal destek dağıttık. 2006 yılına kadar olmayan 2006 yılında hükümetimizin getirdiği bir kırsal kalkınma desteği var. Siz bir tesis kuracaksınız devlet size destek versin istiyorsunuz %50 devlet desteğini alan şuanda Adıyaman’da 268 kırsal kalkınma desteği vermişiz. Bunun 130 milyonu hibe bunlar gerçekten önemli şeyler. Şimdi hayvancılığa bakıyoruz bu şehirde 2002’de 72 bin büyük baş hayvan vardı. En son rakamımız nedir diye sorduğumda yüz 46 bin üzerinde büyük baş hayvan var. İki kattan daha fazla 370 bin küçük hayvandan şimdi 415 yakın küçükbaş ahırlığımız var. Gıdaya ve üretilenlere bakıyoruz. Meyvecilik son zamanlarda yapmış olduğumuz destekler ile çok ciddi manada artı bademin adı bilinmezdi 900 dekar badem arası vardı.91 bin dekar çıkmış, 30 dekar ceviz alanımız varmış şimdi ise 23 binlere çıkan bir ceviz üretimimiz var. Yine 4 bin dekar civarında zeytin üretimi varken şuan 27 bin dekara çıkmış, nar 20 dekarmış 13 bin dekara çıkmış ve bunları daha da çok artıracağız. İlk onun üzerinde Adıyaman’da üretilen birçok ürün var. Bunlarım marka değerini yükselteceğiz. Hem ürün deseni artıracağız hem de mevcut ürünlerin kalitesini artıracağız” ifadelerine yer verdi.

Paketleme işletmeleriyle dünya piyasalarında yer alacaklarını belirten Aydın, konuşmasının sonunda; “Kendi markalarımızı oluşturacağız. Bunların pek çoğuna patentlerde alacağız. Bu ürünlerin daha gelişmesi anlamında ellimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Sulamayı bizlerde çok önemsiyoruz. Tarımın he m verimi artıracak hem çeşitliğini artıracak olan bu sulama projelerinin bir an önce bitirilmesi hep birlikte gayret edeceğiz. Bu pandemiye rağmen bu projelerin hepsini inşaat aşamasına getirdik. Bunlar katrilyonluk projeler yıllar yılı hükümetler vardı. Hep adı sanı duyurdu ama ne planlaması ne etüt çalışması ne inşaatı hiç bir şey yoktu. Bir barajın inşaat aşamasına gelmesi yıllar alabiliyor. Uzun süren planlamalar yapmak zorundasınız. Bu manada şuanda 187 bin dekar arazi sulayabilecek olan Koçali barajı hem inşaat hem sulama hem ana üretim hattı baraj inşaatını hepsi bunların hepsini yapmak kolay olmuyor. Çetintepe barajının baraj inşaat kısmı bitme aşamasında %95 seviyesinde geldi. Şimdi sulama işlerine gireceğiz. Büyükçayın 100 bin dekar arazi sulayacak ihalesi yapılacak. Gömükanın baraj inşaatını başlatmıştık. Bu pandemide sulamayı da başlattık. Bu dört projede Çetintepe ile sadece Besni’de 200 bin dekar arazi sulayacak, 100 bin dekar büyük çay barajı sulayacak, bütün bunları koyduğumuzda Adıyaman’ın sulanabilir arazilerinin nerde ise, yüzde 80 çok rahat sulanabilecek bu 4 proje ile bunun dışında devam eden gölet projelerimiz var. Bunlarında hepsini takip ediyoruz” dedi.

“Çiftçimizin daha çok para kazanması için çalışacağız”

Son olarak kürsüye gelen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, Adıyaman’ın tarım potansiyeline dikkat çekerek, “Adıyaman tarım ili verimli zengin toprakları barından ve bir ürünün üretilmesi için uygun olduğu bir ilimiz bir takım esiklerimiz olabilir. Tarımda Adıyaman’ın şuanda kat ettiği mesafenin göz ardı edemeyiz. İstatistiklere baktığımda 7 bin ton Trabzon hurması üretiyoruz ve Adana’dan sonra ikinci iliz. Türkiye’de Nar’da Türkiye’de 9, bademde Türkiye birincisiyiz. Şimdi, bu ürünlerin nasıl daha iyi yerlere getiririz çabası içerisindeyiz. Bademin dış kabuğunu kırıp pazarlamayacağız, onu un haline getireceğiz. Badem sütü ve badem yağı elde edeceğiz. Çiftçimizin daha çok para kazanması için çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan konuşmalarının ardından 5. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı davetliler tarafından açılış kurdelesi kesildi. Açılış töreni, davetlilerin fuar alanında yer alan stantları gezerek, görevlilerden bilgi almasıyla sona erdi.

Haberin Videosu :