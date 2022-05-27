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Adıyaman'da 5 bin öğrenci sinemayla buluştu

Adıyaman'da, Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında öğrencilerde ve toplumda milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak amacıyla "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında 5 bin öğrenci sinemayla buluştu.

27 Mayıs 2022 Cuma 20:34
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Adıyaman'da 5 bin öğrenci sinemayla buluştu

Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında öğrencilerde ve toplumda milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencilerimizi hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilerin hayal gücünün gelişmesine imkân sağlamak, anı kültürü oluşturmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” projesi ile Adıyaman’da "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamındaki okullarda öğrenim gören 5 bin öğrenci sinemada ücretsiz film izleme fırsatı buluyor.
İlk kez sinemada film izleyen öğrencilerin heyecan ve mutluluklarına ortak olan ve onlarla birlikte sinema salonunun koltuklarına oturan İl Millî Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ve Temel Eğitim Biriminden Sorumlu Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Faruk Güneş, sinemada Kuklalı Köşk-2 ve Afacanlar: İş Başa Düştü filmini izledi.
Sinema çıkışı açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,"Okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaklaşa düzenlemiş olduğu etkinlikte öğrencilerimizi sinema ile buluşturuyoruz. Adıyaman genelinde “Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi” kapsamındaki okullarımızdan sinemaya hiç gitmemiş öğrencilerimizin tespitini yaptık. Toplamda 5 bin öğrencimizi sinemayla buluşturacağız. Bu kapsamda çalışmalarını organize eden tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." İfadelerini kullandı.

 

Kaynak: PHA
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