Adıyaman’da 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı

Yaz aylarının kurak geçmesi ve yağışların olmamasında dolayı Atatürk Baraj göletinden tarih gün yüzüne çıktı. Suların yaklaşık 15 metre çekilmesi ve suyun aşındırması ile oluşan doğal tahribat toprak altındaki tarihi ortaya çıkardı.

Merkeze bağlı Ürgüç köyü sınırlarında yer alan ve Gavur Tepe olarak bilinen yerde höyük yapı ortaya çıktı. Köylü vatandaşlar tarafından fark edilen höyük ile ilgili Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

Bölgede gelerek inceleme yapan Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Burada yaptığımız inceleme sonucunda mimari yapı ve milattan önce 2 bin yılına ait çanak, çömlekler tespit ettik" diye konuştu.

Kaynak: PHA