Adıyaman tanıtımı için iş birliği protokolü imzalandı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Adıyaman Kent Konseyi eğitim, sosyal ve kültürel çalışmalar kapsamında iş birliğini gerçekleştirerek, kentte eğitim ve öğretim gören öğrencilere yönelik, Adıyaman Kent Konseyi tarafından kentin her yönden tanıtacak çalışma ve faaliyetlerin yürütülmesini amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ile Adıyaman Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel tarafından imzalanan iş birliği protokolü gereği, kentin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda öncelikle öğrencilere yönelik kentin tarihini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini, folklorunu, tarihi ve turistik eserlerini, değerlerini, sosyal yapısını, yetiştirdiği insanları tanıtacak yönden iş birliği protokolü imzalandı.

İş birliği protokolünün hayırlı olmasını temenni eden Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel,"Şehirlerin şehri fark eden nesillere ihtiyacı vardır. Şehre karşı sorumluluk duyan, sahiplenen, koruyan, gelişmesi için fikirler üretip projeler geliştiren bilinçli insanların varlığı o şehrin en büyük zenginliklerindendir. Bunun için de şehirlinin şehrini bilmesi, tanıması ve anlamlandırması gerekmektedir. Bilgi olmadan bilinç olmaz diyoruz. Bu manada şehrimizin güzelliklerini ve değerlerini tanıtmak, bilgilendirmek ve bilinç oluşturmak amacıyla öğrencilerimize yönelik birçok etkinlik ve çalışma planlamaktayız. Adıyaman Kent konseyi olarak bu bağlamda gönüllü bir çalışma içerisine giriyoruz. ‘Şehrimi Tanıyorum, Şehrimi Seviyorum’ adını verdiğimiz bu proje fikrini paylaştığımız İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hakan Gönen’in önerimizi memnuniyetle karşılaması ve böyle bir çalışmanın çok iyi olacağını ifade etmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Şehrimizin tanıtılması noktasında hassasiyet ve heyecanını gördüğümüz sayın müdürümüzün bu tavrı bizlere ayrıca cesaret vermiştir. Gösterdikleri ilgi ve verdikleri destekten dolayı kendilerine hassaten teşekkür ediyoruz. İmzaladığımız bu işbirliği protokolünün şehrimize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum."dedi.

Şehirlerin tanıtılmasının, şehrin gelişmesine çok önemli katkı sunduğunu ifade eden Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ise şunları söyledi:

"Şehirlerinin tanıtılması, var olan güzelliklerinin, eser ve değerlerinin bilinmesinin, dolayısıyla bu konuda bilinç oluşturulmasının o şehrin gelişmesine çok önemli katkısı olduğuna inanıyorum. Adıyaman’da göreve başlayalı henüz kısa bir süre olmasına rağmen Adıyaman’ı ve Adıyamanlıyı sevdim. Hem insanlarının kadirşinas ve vatanperver olmaları hem de topraklarında kadim medeniyetlerin izlerine ve eserlerine sahip olmaları bu şehre karşı ilgimi ve sevgimi arttırmıştır. Bu değerlerin tanıtılması konusunda yapılması gerek çok şeyler olduğuna inanıyorum. Özellikle gençlerin, yetişen yeni neslin, şehirlerini bilmelerini, sahip çıkmalarını, gelişmesi için gayret göstermelerini çok önemsiyorum. Adıyaman Kent Konseyinin bu anlamda önerdiği iş birliği teklifini çok anlamlı buluyorum. Gönüllü olarak girdikleri bu süreçten dolayı da tebrik ediyorum. Şehrimizin bilinmesi, sahiplenilmesi ve gelişmesi konusunda güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm kurumlarımızda protokolün gereği olan çalışmalarda kendilerine gereken yardım ve destek gösterilecektir. Gerek şahsım gerekse kurumumum olarak Adıyaman’ımızın faydasına olan bütün işlerde üzerimize düşeni seve seve yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. İçinde yaşadığımız şehre karşı sorumluluk duygumuzun gereği olarak Adıyaman Kent Konseyi ile imzaladığımız ‘Şehrimi Tanıyorum, Şehrimi Seviyorum’ adlı iş birliği protokolünün hayırlı olmasını diliyor, başta Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel olmak üzere tüm yürütme kuruluna teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."